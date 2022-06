La FFF et Noël Le Graët face à la révolution Kylian Mbappé

Les relations pour le moins compliquées entre Kylian Mbappé et la FFF ne semblent pas s'apaiser. Après la question des partenariats, voici que l'attaquant international et le président Noël Le Graët s'écharpent autour de celle du racisme. Cette tension paraît surtout dessiner par petites touches un nouveau rapport de force et une nouvelle configuration dans les relations hiérarchiques entre les Bleus et la Fédération de tutelle. Avec au centre de la lutte pour le pourvoir symbolique, la figure originale et singulière de l'attaquant du PSG.

Et ça continue, encore et encore

Au départ, cette fois, un entretien de Noël Le Graët dans ledans lequel il a tenté d'expliquer que si Kylian Mbappé, c'était parce qu'il trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux sociaux. Interpellé, le joueur s'est senti obligé de rétablir sa vérité, avec un média personnel immédiatement disponible, Twitter et ses 8,2 millions de followers . Reprenant l'extrait en question, il a sèchement taclé la propagande officielle :Malgré une journée électorale, ce gazouillis a largement trouvé son audience et son public, et le patron du football français s'est empressé de calmer le jeu en caressant Mbappé dans le sens du poil auprès de RMC Sport :Pas sûr que cela suffise à éteindre l'incendie.Cette énième escarmouche ne doit pas être réduite à des personnalités incompatibles ou au fossé des générations. Certes, l'enfant de Bondy et son entourage avaient peu goûté la communication de la FFF et les déclarations de Noël Le Graët, après son refus d'assister à une séance photo avec les partenaires des Bleus lors du rassemblement de mars à Clairefontaine. En cause, la volonté de laisser croire que le joueur était motivé par l'appât du gain, au détriment de ses coéquipiers, quand au contraire il mettait en avant des problèmes éthiques et la question de la redistribution de cette manne commerciale vers le foot amateur. Depuis, les avocats ont pris langue pour… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com