La FFF demande de l'aide à l'État, et du chocolat aussi ?

Cela fait des mois qu'on l'avait prédit : la FFF éprouve les plus grandes difficultés du monde à vendre les droits de diffusion des matchs de l'équipe de France pour la période 2022-2028. La faute à une fusion entre les deux principaux diffuseurs. Résultat, l'instance du football en vient à demander de l'aide à l'État, seul capable de la sauver de cette situation.

Encore et toujours une histoire d'argent

Trois millions et demi d'euros, c'était le prix qu'avaient négocié TF1 et M6 pour diffuser, successivement, chaque match de l'équipe de France, hors Coupe du monde et Euro. Soit un peu plus de 33 millions d'euros par an perçus par la Fédération française de football en 2021, et autant d'argent lors des six dernières années. Ce contrat, négocié en amont par l'UEFA, à travers la société de marketing CAA Eleven, permettait d'assurer à la FFF des liquidités en masse et d'équilibrer un budget proche des 240 millions d'euros.Seulement, ce beau tableau risque de gravement s'écorner avec la prochaine cession de droits. Pour l'instant, aucun diffuseur n'a été trouvé, et personne n'a officialisé la diffusion de la prochaine Ligue des nations, en juin prochain, et les matchs de préparation avant le Mondial au Qatar. Personne parce que les historiques TF1 et M6 travaillent actuellement à une fusion et, par leur entente et leur collaboration, mettent à mal la logique de concurrence et d'enchère dans la vente.Bien que l'autorité de la concurrence ait été alertée d'un tel problème et qu'on l'aurait sensibilisée à un risque de distorsion concurrentielle et de connivence, rien n'y fait et aucune n'a, jusqu'ici, accepté le prix de réserve fixé par la FFF, à 3,5 millions la rencontre. C'est seulement 2,4 millions d'euros qui auraient été proposés, moins que les rencontres de l'équipe de France de rugby, diffusées l'après-midi sur France Télévisions. Certains observateurs ajouteraient, en coulisses, que la somme exigée serait excessive face aux audiences pas vraiment importantes de l'équipe de France. Lors des matchs amicaux ou de la Ligue des nations, sans enjeu ni importance, la sélection capterait entre 4 et 6 millions de téléspectateurs, soit 26% de parts de marché sur le créneau horaire, contre plus de 36% pour le XV de France.D'ailleurs, selon le magazine, TF1 et M6, encore eux, souhaiteraient se positionner sur le prochain appel d'offres du tournoi des VI Nations, pour accaparer les droits de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com