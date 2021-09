La dynastie Morgan, pour que vivent les renardes

On connaît les Zidane, les Maldini ou encore les Mandanda, ces familles qui abritent plusieurs footballeurs professionnels. Dans un autre style, mais tout aussi étonnant, on peut évoquer les Morgan à Leicester. Du père Rohan, président de la section féminine, en passant par le fils Jonathan, à la tête de l'équipe, et les sœurs Holly, ancienne joueuse aujourd'hui coach, et Jade, manager générale, les Morgan sont partout chez les Foxes. Alors que l'équipe féminine va vivre ce samedi le premier match de son histoire parmi l'élite du football féminin anglais, récit de cette aventure familiale.

Des Morgan, en veux-tu en voilà

Jusqu'à peu à Leicester, du nom de Morgan, les supporters connaissaient surtout Wes. Celui qui brandissait, en tant que capitaine, le trophée de champion d'Angleterre en 2016 au nez et à la barbe du. Mais alors que le costaud défenseur central a tiré sa révérence en fin de saison dernière à l'âge de 37 ans, son nom continuera, lui, de représenter les, par l'intermédiaire d'homonymes jusque-là plutôt anonymes. Ce samedi en effet, Rohan Morgan, le papa, Jonathan, le fiston, mais aussi Holly et Jade, les deux sœurettes, passeront de l'ombre à la lumière. En tribunes ou sur le banc de touche sur le terrain d'Aston Villa, ils vont vivre côte à côte le premier match de l'histoire de la section féminine de Leicester parmi l'élite. Une équipe dont ils ont aidé à poser les fondations et dont ils ont continué à poser brique après brique au cours des dernières années.L'histoire d'amour entre ces Morgan et Leicester débute en 2004. Huit ans avant que Wes Morgan ne signe pour le club des Midlands de l'est, Holly, qui fête alors ses onze ans, participe à son premier entraînement avec le Leicester City Women Football Club. À l'époque, le club voit tout juste le jour. Indépendante de son homonyme masculin qui a déjà plus d'un siècle dans les pattes, la structure fonctionne à la bonne franquette. Il y a d'un côté les joueuses amatrices et de l'autre les bénévoles, comme Rohan, qui permettent au LCWFC de vivre ses premières heures de gloire. Quelques années plus tard, père et fille sont rejoints par Jonathan. Cet ancien joueur de sixième division anglaise, qui rêvait de jouer àpour de vrai, se voit confier les rênes de l'équipe réserve. Dans ses pas, Jade devient manager générale de ce club 100% féminin après avoir fait ses gammes en tant que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com