La dynastie Manchester City

Au terme d'un nouveau scénario rocambolesque pour la 38e et dernière journée de Premier League, Manchester City, mené 0-2 par Aston Villa, a su renverser la vapeur grâce à un coaching gagnant de Pep Guardiola, et remporté son sixième titre en dix ans. Un final qui offre une énorme bouffée d'air frais aux Citizens, passés tout proches de faire chou blanc cette saison, et qui renforce la position dominante de City sur le championnat d'Angleterre.

13 mai 2012. Mené 1-2 à la 91minute lors de l'ultime journée par Queens Park Rangers, Manchester City retourne la situation pour s'imposer 3-2 et gratter le titre de Premier League au nez et à la barbe de Manchester United. Sept ans plus tard, lesont rejoué un scénario quasiment équivalent avec Liverpool dans la peau de victime collatérale en étant mené par Brighton à la 27minute avant une réaction de champion (1-4). Et visiblement, Manchester City a pris du plaisir a joué avec les rêves des supporters adverses puisque lesont réédité l'exploit en ce dimanche 22 mai 2022. Menés 0-2 à la 69minute par Aston Villa, les hommes de Pep Guardiola ont troqué leurs habits de poule mouillé pour ceux de patrons d'Angleterre : trois buts en cinq minutes, un succès 3-2 et un nouveau titre remporté d'un cheveu devant Liverpool, qui avait pourtant accompli sa part du travail dans le même temps en disposant difficilement de Wolverhampton . Huitième titre de l'histoire pour Manchester City, et surtout le sixième en dix ans. Colossal.

Guardiola, pas comme à son habitude

Et pourtant, rien n'aura été facile pour les. Face auxde Steven Gerrard et de Philippe Coutinho, deux anciensqui se voyaient bien donner un coup de pouce à leur ancien club, Manchester City a longtemps balbutié son football et fait preuve d'une fébrilité qu'on ne lui connait pas en championnat. Au début de la seconde période, les visages dans l'Etihad Stadium alternaient d'ailleurs entre l'inquiétude et le dépit bien que, dans le même temps, Liverpool était encore tenu en échec par Wolverhampton.