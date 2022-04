La descente aux enfers d'Everton en Premier League

Si la lutte pour le maintien fait rage en Hexagone, un véritable tremblement de terre pourrait avoir lieu de l'autre côté de la Manche. À sept journées de la fin du bal, Everton est dans une mauvaise posture, et l'hypothèse d'une première relégation depuis 71 ans n'est pas à écarter. Pour s'éloigner du gouffre, il faudra gratter des points contre Arsenal, Leicester, Chelsea et à Anfield, face au rival Liverpool, dès ce dimanche. La faute à qui ? Le milliardaire iranien Farhad Moshiri, installé sur les bords de la Mersey depuis 2016, a beau avoir dépensé sans compter, il n'en n'est pas moins responsable de ce fiasco.

David contre Goliath

Ce 27 février 2016, le président Bill Kenwright en est certain : il a enfin trouvé un investisseur crédible et capable d'emmener, à court terme, lesaux côtés des cadors du championnat anglais. Une ambition débordante et un espoir transformé en désespoir ces dernières semaines. Six ans après le rachat du club par l'homme d'affaires iranien, Everton n'est pas à l'abri de glisser dans la zone rouge en Premier League.Avec seulement une petite unité d'avance (29 points au total) sur le premier relégable et un match en moins, Everton est encore loin d'avoir assuré sa place parmi l'élite du Royaume la saison prochaine. Le calcul est simple : pour ne pas monter dans l'ascenseur, la bande de Frank Lampard doit faire mieux que Burnley, premier relégable et 28 points au compteur, lors de leurs 7 prochains rendez-vous. La tâche ne sera pas simple au vu du calendrier infernal des(déplacements à Liverpool, Arsenal et Leicester ; réception de Chelsea) quand lessemblent bénéficier d'un programme moins effrayant (Wolverhampton, Aston Villa et Newcastle à la maison ; voyages à Watford, Tottenham et Aston Villa, pour un match en retard).Autre bémol pour Everton : la décision très forte d'Alan Pace., avait indiqué le président de Burnley le 15 avril dernier, au moment de mettre Sean Dyche à la porte . Les coéquipiers