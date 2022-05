information fournie par So Foot • 07/05/2022 à 06:00

La dernière fois que l'OGC Nice a remporté un titre...

L'OGC Nice a beau être un club centenaire épouvantail de l'élite française, ses trophées ne sont pas légion depuis la fin de sa période de gloire dans les années 1950. Ce samedi soir face à Nantes, le Gym a l'occasion de dépoussiérer une armoire à trophées qui n'a plus bougé depuis 1997 et une Coupe de France glanée au Parc des Princes face à l'En Avant Guingamp (1-1, 5-4 TAB). Et le monde n'avait pas la même tronche. La dernière fois que l'OGC Nice a remporté un titre...

... Zinédine Zidane avait disputé autant de matchs de Coupe du monde que Gaëtan Charbonnier.... nous étions en l'an -7 avant Wejdene.... le PSG comptait deux titres de champion de France.... MDolberg en était à son quatrième mois de grossesse.... Louise Attaque faisait de la musique de jeunes.... Gianluigi Buffon ne totalisait que 32 matchs en professionnel.... le meilleur classement de l'Olympique lyonnais en première division était une troisième place, en 1973-1974.... et Jean-Michel Aulas ne connaissait pas le concept de football féminin....ambiancait le globe, sans l'aide des supporters nord-irlandais.... un Kluivert enchaînait les caramels avec l'Ajax.... la Ligue 1 n'avait pas encore remplacé la Division 1.... et l'AS Cannes y avait une bonne place.... Éric Cantona vivait ses derniers instants de footballeur.... et Roberto Carlos s'apprêtait à choquer la France.... la Yougoslavie tenait encore (difficilement) sur ses deux guiboles.... Dante avait quinze ans.... Jim Ratcliffe s'apprêtait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com