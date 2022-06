La défense, chantier prioritaire de l'équipe de France à cinq mois de la Coupe du monde

Lors son entrée en lice dans cette Ligue des nations contre le Danemark, l'ensemble du bloc défensif de l'équipe de France s'est morcelé. Au bout de cette première défaite à domicile en 19 mois, le signal d'alerte peut déjà être tiré. Car c'est le secteur majeur du patrimoine deschampien qui est menacé.

Consulter le Varane

Si le printemps est traditionnellement la saison des promesses, celles apportées par l'équipe de France ce vendredi face au Danemark n'engagent alors qu'à peu de choses. En lieu et place, cette défaite a rappelé quelques règles de bon sens. La première, que Didier Deschamps ne contredira certainement pas, c'est que les Bleus ont toujours construit leurs succès sur leur solidité défensive — et inversement expliqué leurs échecs par leur friabilité. Et c'est bien ce qui a péché lors de la dernière sortie au Stade de France. Bien qu'aux obsèques de son père au Pays basque , le coach a reconduit, en accord avec son bras droit Guy Stéphan, la même ligne que face à la Côte d'Ivoire à Marseille : Jules Koundé axe droit, Raphaël Varane central et Lucas Hernández axe gauche, encadrés par les pistons Kingsley Coman et Theo Hernández. Cinq lascars qui sont censés tenir la corde pour être les titulaires du poste, mais qui ont, sur leurs deux sorties communes, montré bon nombre de carences. À cinq matchs de l'ouverture du Mondial, le secteur défensif apparaît comme le chantier le plus préoccupant.Entre un manque de lucidité et de discernement dès les premières pressions danoises (souvenez-vous du poteau trouvé par Joakim Maehle dès l'entame), les difficultés à la relance ou encore de réels soucis de coordination, c'est toute l'arrière-garde qui a pataugé dans ce système en 3-4-1-2. Mais c'est quand son patron, Raphaël Varane, a dû rendre le tablier que l'entreprise a perdu gros. Le Nordiste, sans être impérial, avait contenu Kasper Dolberg et exhorté ses acolytes à sauter sur Mæhle et Wass, intercalés dans les demi-espaces. Ce n'est pas un hasard si c'est après la sortie du Mancunien sur blessure à l'heure de jeu — et son remplacement par William Saliba — que le château de cartes s'est écroulé sur deux estocades d'Andreas Cornelius . Ainsi, Pierre-Emile Højbjerg a su profiter du flottement créé par une perte de balle de Jules Koundé le long de la touche pour servir son attaquant sur un plateau bien lustré par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com