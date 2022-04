La course au podium en Ligue 1 : la chasse est ouverte

La course au podium avait rarement été aussi disputée à huit journées de la fin du championnat. Derrière l'OM, qui a pris une petite option ce week-end, cinq à sept équipes peuvent encore prétendre à une place dans le top 3. La bagarre s'annonce terrible.

"La fin de saison est passionnante, il sera important de bien gérer ses émotions."

Bruno Genesio

Le style et les émotions

La trêve internationale, riche en émotions, et le tirage de la Coupe du monde, qui laisse place aux premières projections vers la reine des compétitions, n'ont rien changé : cette saison de Ligue 1 est un merveilleux feuilleton. Contrairement à la dernière édition, la course au titre devrait s'arrêter avant l'ultime épisode, malgré un Paris Saint-Germain médiocre collectivement, mais loin devant son premier poursuivant (12 points). Cette 30journée a cependant lancé un autre sprint final, celui pour le podium, qui aura rarement compté autant de candidats à huit étapes de la ligne d'arrivée. Ils sont six, voire huit pour les plus gourmands, à pouvoir espérer une place dans le top 3 à la fin du bal. Le nul entre Nice et Rennes, deux prétendants très sérieux, a permis à l'OM de conforter sa deuxième place et de s'imposer comme le grand favori au statut de dauphin, même si les Phocéens ne tournent même pas à une moyenne de deux points par match (1,87). Un peu plus loin derrière, Strasbourg, Monaco et même Lille, pourtant tenu en échec par des Girondins réduits à dix pendant une heure , sont encore dans le coup, pendant que Nantes et Lyon rêvent d'un miracle. Prêts, feu, partez !À ce stade de la saison, il n'est plus question d'être en quête de certitudes. Chaque équipe a son style, ses points forts, ses points faibles et une ligne de conduite à suivre pour ramasser les points sur sa route et ainsi ne pas être décrochée à la première contre-performance. C'est le cas de l'OL, qui a encore affiché de grandes lacunes face à Angers ce dimanche , et de Nantes, plus sûr de sa force, mais sans doute peu concerné par une possible remontée inespérée. Nice et Lille savent aussi que leur solidité vaut mieux que leur attaque (le Gym reste meilleure défense avec seulement 24 buts encaissés), ce qui a peut-être inspiré Strasbourg qui apprend à être costaud (un but concédé sur les quatre dernières rencontres) après… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com