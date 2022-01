La Côte d'Ivoire éjecte l'Algérie de la CAN !

Battue très logiquement par une équipe de Côte d'Ivoire supérieure (3-1), l'Algérie est éliminée de Coupe d'Afrique des nations dès les poules. Le tenant du titre sort par la petite porte et laisse sa couronne sur le palier.

Côte d'Ivoire 3-1 Algérie

L'Algérie sans défense

Ce que le peuple algérien craignait depuis quelques jours est devenu une réalité dans un match couperet face à la Côte d'Ivoire qui s'est transformé en cauchemar. C'est l'histoire d'une malédiction, d'une désillusion, et surtout d'un copié-collé. Comme en 1992, l'Algérie quitte la Coupe d'Afrique des nations au premier tour malgré son statut de championne en titre. Vingt ans plus tôt, les Fennecs avaient déjà croisé la route des Éléphants de la Côte d'Ivoire (une défaite 3-0). Ce jeudi à Douala, ces derniers ont joué le jeu et affiché leur supériorité face à l'équipe de Belmadi (3-1), dépassée et sans idées. L'heure est venue pour l'Algérie de descendre de son nuage.Sans aucune pitié, les Ivoiriens se sont présentés sur la pelouse de Douala avec un onze très compétitif pour contrarier le champion en titre. Ce dernier a d'ailleurs fait preuve de fébrilité sur les premières incursions des hommes de Beaumelle, alors que Mahrez trouvait le mur sur un coup franc très bien placé. À l'instar de ses copains Belaïli et Benrahma, tous les deux titulaires pour alimenter Bounedjah, l'attaquant de Manchester City a été parfaitement muselé par un bloc ivoirien discipliné et solide. Après quelques arrêts de jeu intempestifs et une petite colère d'Aurier, la partie s'est emballée quand Bennacer a profité d'un corner rapidement joué par Belaïli pour fracasser le poteau de Badra Ali Sangaré.Puis, elle a basculé en faveur des Éléphants, Pépé se baladant sur le côté droit de la surface avant d'offrir l'ouverture du score sur un plateau à Kessié. La suite a ressemblé au début d'un long calvaire pour l'Algérie,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com