La Côte d'Ivoire dans le brouillard

Géant du football africain, la Côte d'Ivoire fait surtout parler d'elle pour les tensions qui agitent ses institutions et la sélection nationale. L'élection à la présidence de la fédération, actuellement dirigée par un Comité de normalisation, et qui devait avoir lieu le 20 décembre, a été reportée. Et les Éléphants, depuis leur élimination en qualifications pour la Coupe du monde, sont sous étroite surveillance.

"Les enjeux sont importants : la Côte d'Ivoire va organiser la CAN 2023, les clubs souffrent économiquement, il y a beaucoup à faire."Eugène Diomandé, président du Séwé Sport de San-Pédro

Les candidats s'impatientent

On avait évoqué mai 2020, puis septembre, puis novembre de la même année. La crise sanitaire et des conflits liés au code électoral ont finalement fait capoter toutes les hypothèses pour que soit connu le successeur d'Augustin Sidy Diallo. L'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), qui avait décidé de ne pas se représenter, est décédé le 21 novembre 2020 après avoir contracté la Covid-19, et un mois plus tard, la FIFA a opté pour une solution très en vogue en Afrique ces derniers temps, en nommant un Comité de normalisation. Installé en janvier dernier et présidé par la sénatrice Mariam Dao Gabala, ce comité avait pour mission d'organiser l'élection avant la fin de l'année. La date du 20 décembre ne sera pourtant pas respectée., explique la parlementaire., râle Eugène Diomandé, le président du Séwé Sport de San-Pédro (Ligue 1).(9 janvier-6 février 2022), ajoute le dirigeant, qui souhaite que l'élection se déroule d'ici fin mars.À ce jour, ils sont trois à avoir annoncé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com