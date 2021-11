La chute (in)évitable du Portugal

En s'inclinant à domicile face à la Serbie, le Portugal a laissé passer sa chance de se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022 et devra passer par les barrages, comme en 2010 et 2014. Sauf que tout ceci aurait pu être évité en jouant au football et donc en changeant de sélectionneur.

Fernando Santos bloqué en 2016

Assis sur le gazon du Estádio da Luz, le visage rempli d'un mélange de tristesse et de rage, Cristiano Ronaldo n'arrive pas à quitter le terrain pendant que les Serbes célèbrent leur qualification pour la Coupe du monde 2022. Mais à quoi peut bien penser l'attaquant de Manchester United ? À ce but d'Aleksandar Mitrović à la 90minute offrant la victoire à la Serbie alors que les Portugais tenaient jusque-là tant bien que mal leur ticket pour le Qatar ? À son pion inscrit dans les dernières secondes du match aller et injustement refusé par l'arbitre ce soir-là ? Aux barrages qu'il va retrouver une nouvelle fois après être passé par cette case avant les Mondiaux de 2010 et 2014 ? Ou alors au jeu médiocre proposé par son équipe durant toute cette phase de qualification ? Probablement un peu de tout ça.Un match nul. Voilà ce dont avait besoin le Portugal face à la Serbie pour valider son ticket pour le Qatar. Alors les potes de Bernardo Silva - l'un des seuls avec Renato Sanches et Rúben Dias à avoir été à la hauteur de l'évènement - ont joué pour obtenir ce match nul. Et ce but précoce du milieu lillois n'a pas changé les plans. Au contraire. En 2016, quand le Portugal voulait faire un match nul, il obtenait un match nul, et c'est probablement avec cette idée en tête que laa abordé cette rencontre face à la Serbie. Sauf que cette équipe portugaise n'a rien à voir avec celle d'il y a cinq ans. La solidité défensive n'est plus la même, encore plus en l'absence de Pepe, suspendu ce soir. La puissance offensive est, sur le papier, plus importante mais encore faut-il réussir à mettre un schéma de jeu en place, ce qui n'est pas le cas depuis de longs mois. Surtout, Fernando Santos n'est plus le même.Alors qu'en 2016, tout semblait lui réussir, désormais le sélectionneur portugais fait tout de travers. Cela s'est de nouveau vérifié contre la Serbie. Que ce soit avec le passage à trois défenseurs en seconde période avec le recul de Danilo,