La Chine, naturaliser plus pour gagner plus

Dans sa course à la qualification pour le Mondial 2022, l'équipe nationale de Chine a décidé de faire appel à cinq joueurs d'origine étrangère. Nouvelle politique sportive ou simple coup de boost pour les années à venir, alors que l'Empire du milieu rêve de dominer la planète football d'ici 2050 ? Tentative de réponse.

" Briller dans les disciplines olympiques c'est vital pour la Chine, mais Xi Jinping sait que pour franchir un palier, il faut faire de même dans le sport le plus populaire sur la planète. " Carole Gómez, spécialiste en géopolitique du sport à l'IRIS

D'Elkeson le Brésilien à Ai Kesen le Chinois

Le 24 décembre 2012, le club chinois de Guangzhou Evergrande s'offre un joli cadeau pour Noël : l'attaquant brésilien Elkeson, contre un chèque de six millions d'euros pour son ancien employeur Botafogo. À 23 ans, celui qui a touché du doigt la- une convocation, mais pas d'entrée en jeu sous Mano Menezes - doit permettre au club de la ville de Canton de passer du statut de puissance nationale - double champion de Chine - à celui de terreur du continent. Près de neuf ans ont passé, Guangzhou Evergrande a remporté deux Ligues des champions asiatiques (2013, 2015), et Elkeson est toujours là, après un interlude de trois ans à Shanghai. Surtout, l'ancien, à force d'enfiler les buts comme des perles, a donné des idées aux pontes du football chinois : le naturaliser pour l'intégrer dans l'équipe nationale en 2019.Il y a deux ans, le Brésilien de naissance n'est pas exactement le premier étranger à changer de passeport pour la cause. Nico Yennaris, 26 ans, a déjà franchi le Rubicon quelques semaines plus tôt. À la seule différence que le Britannique a une double ascendance sino-chypriote, laissant à " Ai Kesen " l'honneur d'être le premier joueur sans la moindre origine chinoise à obtenir le droit de jouer avec l'équipe nationale. Dans un pays qui refuse la double nationalité (article 3 de la Loi sur la nationalité chinoise) et où l'on appelle un homme courageux un haohan (??) en référence à l'ethnie majoritaire, le changement a de quoi intriguer. Surtout que depuis 2019, Elkeson a fait des émules : ils sont cinq joueurs naturalisés à faire partie de la dernière liste du sélectionneur Li Tie pour les matchs éliminatoires du Mondial 2022 : les Brésiliens Lire la suite de l'article sur SoFoot.com