La CAN de la Goutte d'or, du foot pour rassembler

Organisée sur un coup de tête en 2019, pour faire passer le ramadan plus vite, la CAN de la Goutte d'or est devenue l'événement qui fait vibrer le quartier. Nous avons rencontré ses fondateurs.

"On a fait venir des joueurs pros qui n'arrivaient pas à jouer, car ils n'avaient aucun repère, ils étaient perdus."

Après 10 jours d'interruption, officiellement pour intempéries et aussi un peu pour laisser les joueurs et le staff se reposer, la CAN de la Goutte d'or, quartier populaire du nord de Paris, a repris ce mercredi 30 juin au square Léon. Et malgré la météo, toujours incertaine, les supporters du Mali sont venus nombreux pour soutenir leur équipe face à la Tunisie. Pendant que les anciens jouent aux dames de l'autre côté du parc, petits et grands agglutinés autour du terrain hurlent, contestent l'arbitre, insultent certains joueurs, saluent les prouesses de Boubou Bagayoko, l'attaquant malien qui a réussi à mettre cinq buts en trente minutes. Ils font le spectacle, presque autant que les joueurs qui s'en sont donné à cœur joie. Score final : 8-5 pour le Mali. Heureusement, la Tunisie était déjà qualifiée., lâche Mamoudou, l'un des fondateurs de l'événement. Car plus qu'un tournoi de foot, ce que les organisateurs veulent, c'est, raconte le jeune homme de 24 ans qui réfléchit à installer un feu d'artifice pour la finale, qui aura lieu le 10 juillet, à la veille de celle de l'Euro.Tout est parti d'un. En mai 2019, pendant un ramadan caniculaire, Mamoudou, Lamine, Rayhan, Aladine et Mohamed veulent faire. Ces jeunes, qui ont grandi à la Goutte d'or et passent l'essentiel de leur temps libre à jouer au foot au square Léon, s'imaginent créer un tournoi, une Coupe d'Afrique des nations dans leur quartier. Un peu sur le même modèle que la CAN d'Évry initiée peu de temps avant et à quelques semaines de l'ouverture de la 32édition de la Coupe d'Afrique des nations qui se déroule cette année-là en Égypte. Cette idée, lancée à la volée en pleine après-midi, leur reste en tête., se souvient Mamoudou. Le soir même, un groupe WhatsApp est lancé, et en quelques heures, les principales équipes sont faites.