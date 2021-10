La boucle de Laporte

Naturalisé espagnol au début du mois de mai dernier, Aymeric Laporte s'apprête à retrouver l'équipe de France dimanche après un Euro disputé avec la Roja, mais surtout brillant sur le plan personnel. Drôle de boucle.

Un éclaireur référence

Puisqu'il en avait assez de parler, Aymeric Laporte a décidé de crier. Ce jour-là, le soleil de Séville était, comme souvent, aussi indulgent qu'une plaque de cuisson, et l'Espagne commençait sa mise en pièces de la Slovaquie, bien aidée par un Martín Dubravka complice. Au milieu de ce tableau, on a alors vu, en juin, le défenseur de Manchester City décoller pour balancer de la tête un centre de Gerard Moreno dans la lucarne slovaque et lâcher un "vamos" sorti du fond des tripes, à propos duquel il s'expliquera ensuite devant plusieurs médias européens :Luis Enrique, lui, n'avait pas besoin de preuves et savait depuis longtemps ce que Laporte pouvait apporter à une Espagne qui a décidé d'avancer sans Sergio Ramos, mais avec un désir intact de proposer son football de mouvements permanents. Un football de chasseurs, de mecs prêts àpour le maillot de leur sélection et pour leurs idées (avoir le plus possible le ballon, le récupérer rapidement à la perte et défendre loin de son propre but). D'où la bataille pour qu'Aymeric Laporte, qu'Enrique a toujours tenu en haute estime pour sa qualité de relance, puisse un jour enfiler le costume de la. L'affaire a été longue, très longue. Elle a vu le natif d'Agen, accroché à son rêve de jouer un jour pour les Bleus, repousser une première main tendue en 2018, puis plusieurs cadres de la fédération espagnole se sont ensuite mêlés du dossier, le directeur sportif José Francisco Molina en tête. L'issue est connue : en mai dernier, Laporte, installé en Espagne de 2010 à 2018, a pu être naturalisé et être, dans la foulée, intégré dans le groupe convoqué par Luis Enrique pour disputer l'Euro. Un Euro où l'ancien joueur de l'Athletic a calmé tout le monde.Les faits sont clairs : depuis qu'il a changé de peau, Aymeric Laporte