La bêtise sévit

Le huitième de finale de Coupe du Roi, opposant le Betis au Séville FC ce samedi, a été interrompu peu avant la pause en raison de plusieurs jets de projectiles venant des supporters beticos. Une partie finalement rejouée dimanche, et remportée par les vert et blanc (2-1). Un énième incident en tribunes, venu rappeler l'incompréhensible phénomène qui touche l'Europe depuis le début de saison.

La barre d'affaire

40 minutes. Voici le temps qu'aura duré lede ce samedi, entre le Betis et le Séville FC. Une opposition animée et rythmée, auréolée de deux superbes buts signés Papu Gómez (35) puis Nabil Fekir (39). Mais loin du spectacle, c'est justement l'égalisation de l'international français qui a déclenché les hostilités malgré elle. Parti célébrer son corner direct avec laprésente au virage Gol Sur de Benito Villamarín, l'ancien Lyonnais a eu le malheur de voir une dizaine d'individus s'adonner à un lancer de projectiles. À l'unisson sont jetées des boulettes de papier, des bouteilles en tous genres... et une barre en PVC. Servant à tenir les drapeaux, cette dernière heurte le milieu adverse Joan Jordán en pleine tête, qui s'écroule dans la foulée. Problème : en se relevant pour être soigné, le relayeur s'en va chambrer les ultras en se tapant le visage et en mimant la(expression consacrée, outre-Pyrénées, lorsque l'on veut moquer le mauvais comportement de quelqu'un).Les tensions vont alors monter d'un cran, et gagner les 22 acteurs. Une période de troubles à laquelle monsieur Ricardo de Burgos Bengoetxea met un terme, en renvoyant tout le monde aux vestiaires. Les joueurs de Séville s'exécutent, pas ceux du Betis, restés sur la pelouse et demandant la reprise de la partie comme l'indiquera le club dans un communiqué :Une demande finalement refusée par les officiels et de Burgos Bengoetxea qui, au terme d'une réunion d'une demi-heure avec son haut responsable Luis Medina Cantalejo, a fait respecter l'article 240 paragraphe 2C du Règlement général de la fédération espagnole (RFEF) et clôt ces tristes scènes. Un incident sérieux et regrettable, sauf pour Andrés Guardado visiblement, dont la police nationale s'est chargée en peu de temps en identifiant et interpellant l'agresseur présumé.

