La belle opération pour Sochaux, Ajaccio et le Paris perdent du terrain

Vainqueur sur la plus petite des marges à Pau, Sochaux réalise la belle opération dans la course à la montée. Dans le même temps, Ajaccio a été tenu en échec à Valenciennes, tandis que le Paris FC rentre bredouille de son voyage à Bastia. Côté maintien, Rodez est au plus mal, tandis que que Dunkerque veut encore y croire. Enfin, match complètement fou entre Dijon et Guingamp.

Bastia 2-1 Paris FC

Dunkerque 0-0 Amiens

Deuxième il y a encore quelques semaines, le Paris FC est en train de perdre gros en cette fin de saison. Dominés, les Franciliens se sont inclinés en Corse. Furiani qui croit à l'ouverture du score dès les premières minutes par Palun, mais une faute est sifflée sur Demarconnay. Qu'importe, puisque Guidi saute ensuite plus haut que tout le monde sur corner pour ouvrir le score, avant de profiter d'une toile du portier pour doubler la mise juste avant la pause. Malgré quatre changements dès la mi-temps, le Paris FC peine à inverser la tendance. Avec réussite à la suite d'un corner, Name réduit finalement le score, mais c'est trop tard. Malgré une fin de match à pousser, la formation de Thierry Laurey ne recolle pas : elle n'a gagné que deux fois lors des sept dernières journées et glisse en cinquième position.Fin de série pour Dunkerque. Battus lors de ses six dernières sorties, les Nordistes ont enfin pris un point, même si ce score nul et vierge face à Amiens est très loin de faire leurs affaires dans la course au maintien. Privés de leur capitaine Tchokounté, sorti rapidement sur blessure, les Dunkerquois n'y arrivent pas, à l'image de Majouga en début de seconde période.