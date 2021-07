La belle histoire de la Sampdoria de Mancini et Vialli

Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Attilio Lombardo, Gianluca Pagliuca ou encore Pietro Vierchowod. En mai 1991, emmenée par un groupe de joueurs légendaires, la Sampdoria arrache le Scudetto au nez et à la barbe des machines de guerre que forment la Juventus, les deux Milan ou le Napoli. Le tout sous l'œil d'un entraîneur serbe en imperméable et d'un président gourmand. Qui avait tout prévu douze ans avant... Retour sur la grande histoire de la Sampd'oro.

"Je ne vous promets rien, mais je vous dis une chose : préparez vos passeports. Nous reviendrons en Serie A, et nous irons en Coupe d'Europe." Le président Paolo Mantovani, en 1979

La salle de presse est agitée. La Sampdoria de Gênes a une annonce importante à faire aux journalistes, ce jour de juillet 1979. Le club, qui végète en deuxième division depuis deux saisons, est racheté par Paolo Mantovani. Arrivé à Gênes en 1955, l'année de ses vingt-cinq ans, Mantovani le Romain a fait fortune dans le pétrole et connaît déjà le club pour en avoir été l'éphémère attaché de presse quelques années plus tôt. Crâne dégarni, costume impeccable et cigarette à la lèvre, le nouveau président s'assoit devant les microphones avec des airs de lord anglais :Dans l'assistance, des rires étouffés concluent la bravade. Pourtant, Paolo Mantovani est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Intelligent, riche, charmeur, il se met immédiatement au travail. Sa recette pour parvenir à ses fins est simple : faire venir les meilleurs jeunes footballeurs italiens et construire un projet sur la durée.En l'espace de quelques saisons, Luca Pellegrini, Roberto Mancini, Fausto Pari, Marco Lanna, Gianluca Vialli, Gianluca Pagliuca, Moreno Mannini ou Pietro Vierchowod montent à bord du navire. Là, tout s'enchaîne. Le club remonte en Serie A dès 1982, remporte trois coupes d'Italie, voyage dans toute l'Europe., remet le solide défenseur Pietro Vierchowod, arrivé au club en 1983.Dans la bouche de Paolo Mantovani, avant le début de l'exercice 1990-1991, ça donne :