La belle épopée des U19 de la Jeanne d'Arc de Drancy

Les U19 de la Jeanne d'Arc de Drancy, club amateur de la banlieue parisienne, sont actuellement deuxièmes de leur groupe, devant de nombreuses écuries professionnelles et juste derrière le Paris Saint-Germain. Le Havre, Lens, Lille, Caen, Amiens, Valenciennes ou encore Orléans, tous subissent la loi d'une écurie aux moyens limités, invaincue depuis dix matchs de championnat. Comment tenir tête à de telles institutions ? Enquête en terre drancéenne, où un visage, celui de l'entraîneur Nassim El Abdi, incarne cette réussite.

La Pucelle d'Orléans n'avait rien demandé à personne, et pourtant, ce dimanche 5 décembre 2021, c'est bien sa mémoire qui est ravivée lors du "Jeannedarc-ico" qui se joue au stade Paul-André. Les U19 de l'US Orléans, honnêtes 6(sur 14) du groupe A, rendent visite à la Jeanne d'Arc de Drancy, qui pointe à une impressionnante 2place, juste derrière le PSG. L'enjeu est simple pour les locaux : consolider cette bluffante position de dauphin. Un objectif qui a poussé Nassim El Abdi à convoquer ses joueurs plus tôt pour cette 14journée.(les deux dernières victimes de Drancy, NDLR), clame d'entrée l'entraîneur. Conscient qu'il a moins de marge de manœuvre que ses concurrents professionnels, le club amateur de la banlieue parisienne située entre Bobigny et Aulnay-sous-Bois n'a pas l'intention de prendre à la légère ce match., salive Nassim, pointant du doigt Orléans dans le classement affiché sur son Power Point, où il a pris soin d'inclure une tête de mort à la place du logo du club du Loiret. Meilleur club amateur de la saison, la JAD bouscule la hiérarchie. Quelques heures plus tard, Nassim verra ses joueurs célébrer une victoire autoritaire (2-0) et entamer la phase retour avec 30 points, soit seulement 7 de moins que le PSG de Xavi Simons. Dans le ventre mou, les références de la formation française que sont Lille (7, 22 pts), Le Havre (8, 20 pts) et Lens (9, 17 pts) tirent la langue. La simple lecture de ce classement invite à se poser une question : comment cette bande d'amateurs de Seine-Saint-Denis a-t-elle réussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com