La Belgique sauve un point en Tchéquie

Évidemment, Romelu Lukaku a planté.

Tchéquie 1-1 Belgique

Deux montants à un pour la République tchèque.Dans un duel entre prétendants à la qualification dans le groupe E, les Tchèques a dominé la Belgique aux points, mais les Diables Rouges s'en sont remis à un exploit de Lukaku pour accrocher le nul.Des Tchèques qui auront dû attendre le retour des vestiaires pour faire la différence. Trouvé plein axe, Provod envoie une frappe rasante qui trompe la vigilance de Courtois. La Belgique est touchée. Mais pas coulée : après dix minutes de doute, les Diables Rouges se remettent déjà la tête à l'endroit sur un exploit individuel de Romelu Lukaku, bien lancé par De Bruyne. Crochet droit, crochet gauche et K.O. pour la défense tchèque. Avant cela, ce sont pourtant bien les coéquipiers de Thomas Sou?ek qui se sont montrés les plus dangereux, par l'intermédiaire de Jankto d'abord (14), puis surtout Krmen?ík (16), mais Courtois puis le poteau sauvent les visiteurs.En face, la Belgique avait menacé par Dendoncker (23) et De Bruyne (31), mais Vaclík avait été vigilant à chaque fois. Après les deux buts, chaque équipe se procure une balle de match, sans la convertir. L'entrant Foket sollicite De Bruyne, dont l'enchaînement fait trembler le poteau pour la deuxième fois de la soirée (70). Côté rouge, c'est Bo?il qui éclate la barre, seul aux 20 mètres à la suite d'un corner (83). Sans leurs joueurs évoluant en Bundesliga, restrictions sanitaires obligent, les Belges s'en sortent bien et ramènent un bon point de Prague grâce au sauvetage sur sa ligne d'Alderweireld (90+1).La place de leader sera loin d'être une formalité pour les Belges.