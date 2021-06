La Belgique éjecte le Portugal dans la douleur

Impressionnants en poule, les Diables rouges ont moins brillé et énormément subi, dans le choc des huitièmes face au Portugal, mais ont fait le dos rond et s'en sont sortis (1-0) grâce à un bijou de Thorgan Hazard. Tout en pragmatisme.

Belgique 1-0 Portugal

Palhinha le coupeur de tête

Et si la Belgique était devenue le monstre qu'elle chassait autrefois ? Globalement au-dessus du lot dans son groupe B, les hommes de Roberto Martínez ont confirmé, lors de leur huitième de finale remporté face au Portugal (1-0), ce qui avait été entrevu face au Danemark (2-1) quelques jours plus tôt : ce rouleau compresseur offensif, chantre du beau jeu et de la possession, sait aussi être d'un pragmatisme cruel quand le niveau s'élève, comme une certaine équipe de France le 10 juillet 2018 à Saint-Pétersbourg. Rarement on aura vu cette sélection autant souffrir : vingt-trois frappes concédées, une deuxième période à sens unique, une attaque honteuse, dix dernières minutes insoutenables mais au bout, un quart de finale qui se profile pour le demi-finaliste du dernier Mondial. Les victoires moches, ça peut toujours servir.Rapidement, Renato Sanches a annoncé qu'il activait le mode bulldozer en prenant les commandes et lançant Diogo Jota, pour un raté au bout (6). Après une grosse moitié de mi-temps d'observation, de possession belge et de frappes molles d'un côté comme de l'autre, Cristiano Ronaldo a réveillé tout le monde sur coup franc (25) à un moment où le Portugal reprenait le contrôle. Pour autant, cela n'a pas relancé la rencontre tout de suite, même si Thomas Meunier a fait lever quelques poils d'un extérieur hors cadre (37) juste après une grosse faute non sifflée de la nouvelle hype João Palhinha sur Romelu Lukaku qui menait le contre. Heureusement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com