La Bayern douche Leipzig

Gestionnaire et froidement réaliste devant, le Bayern a dompté sans forcer Leipzig, incapable de réagir suite à l'ouverture du score de Goretzka peu avant la pause. Les Bavarois semblent foncer vers une neuvième titre de rang en Bundesliga.

RB Leipzig 0-1 Bayern Munich

Müller et ses tours de passe-passe

C'est l'histoire d'un bras de fer qu'on savait déséquilibré. Pourtant, avant la rencontre, quatre points seulement séparaient le Bayern, leader de la Bundesliga, et Leipzig. Mais ce sommet-là n'a jamais été un duel purement arithmétique. Même sans s'exciter, même sans dérouler son football habituel, le Bayern est un gros bras qui ne connait pas d'équivalent. La preuve : pour mater Leipzig un-zéro ce samedi, les Bavarois n'ont même pas eu besoin de bander les muscles.Quand la Bundesliga dégaine son, on s'attend généralement à du spectacle. Etrangement, le Bayern débarque en titubant sur la scène, ballotté par le pressing tout terrain de Leipzig. Les Saxons accaparent tout de suite le décor, en se démultipliant aux quatre coins du terrain. Haidara et Nkunku galopent dans tous les sens, Sabitzer met la patte sur l'entrejeu et les Munichois doivent souvent se résoudre à serrer les gambettes, en attendant que l'orage passe. La tempête reste néanmoins relativement bégnine, les gars de Nagelsmann - qui n'alignent pas de numéro 9 de métier ce samedi - ne se procurant pas de réelles occasions. Évidemment, à force de montrer les dents sans mordre, c'est Leipzig qui va finir par se faire croquer. Lancé en profondeur, Thomas Müller, meilleur passeur du championnat, peut faire ce qu'il sait faire de mieux: mettre sur orbite un de ses partenaires. L'Allemand cale d'abord un délicieux dribble derrière son pied d'appui, pour mystifier Adams. Puis il trouve Goretzka en retrait, dont le tir en première intention trompe Gulácsi.