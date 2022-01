La baston façon Bastoni

En lévitation cette saison, Alessandro Bastoni est en train de s'imposer comme le défenseur central le plus atypique et performant de Serie A. Gros plan sur un type qui met tout le monde d'accord à l'Inter depuis trois ans, en attendant de s'affirmer comme l'un des héritiers désignés de la doublette Chiellini-Bonucci en Nazionale.

Avanti Bastoni !

À l'échelle du football italien, l'Atalanta est un petit club. Un petit club, avec de grandes idées. À Bergame, voilà des années qu'on pense le football avec un temps d'avance. Si la brillante gestion de laa été largement saluée, une erreur vient sans doute entacher le bilan quasi impeccable des. Car en 2017, le club lombard accepte de céder à l'Inter pour 10 millions d'euros le grand échalas le plus prometteur de son centre de formation. Nom : Bastoni. Prénom : Alessandro. Cinq ans plus tard, à 22 ans, le gamin affiche déjà unet un Euro à son palmarès. Encore plus fort : il est devenu l'homme fondamental de la défense de Simone Inzaghi, qui a fait de lui l'arrière central le plus créatif et offensif de Serie A.Pour prendre l'ampleur de la saison du numéro 95 de l'Inter, il suffit de regarder une semaine en arrière. Les Milanais défient alors la Lazio à San Siro, et Bastoni est partout. Au charbon en défense, où il récupère sept ballons, total le plus important parmi le trio de défenseurs centraux. Mais surtout devant, en multipliant les montées pour créer le surnombre sur le côté gauche, voire pour apporter le danger dans la surface adverse. Résultat des courses ? Une victoire 2-1 de l'Inter, avec un but de Bastoni aux vingt mètres et une passe décisive du bonhomme pour son compère de défense Milan Škriniar.Rien de nouveau sous le soleil de Milan. Cette saison, Alessandro Bastoni est le facteur X du jeu offensif des Noir et Bleu. Lui, le défenseur central de métier et de raison. Au sein du 3-5-2, il peut multiplier les dézonages, les une-deux avec Perišić et les montées balle au pied. Le jeu de l'Inter - meilleure attaque de Serie A, avec 51 buts - y a fortement gagné en versatilité. Les statistiques sont formelles : Bastoni est à la fois le central lombard qui cumule le plus de passes décisives (trois), et celui qui a distribué le plus de services clés à ses partenaires (23 contre seulement 6 et 3 pour Škriniar et De Vrij, ses homologues en défense). C'est aussi le cinquième joueur de l'effectif