L1: Rennes impressionne, Nice et l'OM laissent à Lens la place de dauphin

Rennes en état de grâce contre un OL malade (4-1), Marseille et Nice qui perdent de précieux points et Lens dauphin du Paris SG: la 13e journée de Ligue 1, dimanche, a resserré les rangs parmi les candidats au podium.

Au Roazhon Park, la soirée fut parfaite de bout en bout pour un public ébouriffé par la performance des Rennais, déjà vainqueurs du PSG cette saison.

Sans cesse en mouvement et constamment dangereux, les Bretons ont surclassé l'OL grâce à Gaëtan Laborde (45e), Hamari Traoré (51e) et un doublé d'Adrien Truffert (76e, 83e), dans un duel pour l'Europe venu confirmer que l'équipe en forme du Championnat - 7 matches de suite sans défaite - se trouvait bien au coeur de la Bretagne.

L'entraîneur du Stade rennais Bruno Genesio n'a pas raté ses retrouvailles avec son ancien club: les Rouge et Noir (5es, 22 pts) prennent trois points d'avance sur leurs adversaires du soir (7es, 19 pts) et terminent le week-end à seulement deux points de Lens, 2e et vainqueur de Troyes vendredi (4-0).

L'OL devra rapidement trouver le remède: les Rhodaniens ont terminé la soirée dans la discorde, symbolisée par la chamaillerie survenue entre Lucas Paqueta et Houssem Aouar pour tirer le penalty de la réduction du score, transformé par le Brésilien à la dernière minute.

Rennes signe la bonne opération de cette 13e journée, car devant, l'OM comme Nice ont perdu d'importants points.

- L'OM sans jus -

Désabusé sur son banc de touche, Christophe Galtier n'a pas apprécié la défaite contre Montpellier (1-0). L'entraîneur niçois, comme ses joueurs sur la pelouse, a sans doute longtemps cherché la clé de la forteresse montpelliéraine... Sans succès.

La joie du milieu de terrain montpelliérain Florent Mollet, auteur de l'unique but de la victoire face à Nice, lors de la 13e journée de Ligue 1, le 7 novembre 2021 au Stade de l'Allianz Riviera ( AFPAFP / Valery HACHE )

Peu inspiré, son OGC a craqué sur un but de Florent Mollet (80e) en fin de rencontre qui replace Montpellier à la sixième place (19 pts). La contre-performance du Gym qui tombe mal, pour le retour des ultras en tribunes après plusieurs semaines de sanctions disciplinaires.

Avec 23 points, les Niçois ne décollent pas de leur troisième place. Mais ils se satisferont au moins de ne pas être dépassés par l'OM, qui stagne à la 4e place, avec 23 points également, après son nul contre la lanterne rouge Metz (0-0).

En supériorité numérique dès la 56e minute, Marseille a pourtant tout essayé, mais beaucoup trop tard pour faire la différence, après avoir tremblé sur deux poteaux mosellans.

Le milieu de terrain marseillais Dimitri Payet (g), le gardien Steve Mandanda et leurs coéquipiers, saluent leurs supporters, après leur match nul (0-0) à domicile contre Metz, le 7 novembre 2021 au Stade Vélodrome ( AFP / Sylvain THOMAS )

"On a eu du mal. Au-delà du résultat, jouer tous les trois jours demande beaucoup d'énergie", a constaté Jorge Desio, l'adjoint de Jorge Sampaoli, l'entraîneur olympien, suspendu dimanche.

- "Sainté" n'est plus dernier -

L'entraîneur nantais Antoine Kombouaré salue son homologue strasbourgeois Julien Stéphan, après le match nul (2-2) entre leurs 2 équipes, lors de la 13e journée de Ligue 1, le 7 novembre 2021 au Stade de La Beaujoire ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Quelques minutes plus tard, Nantes et Strasbourg se sont quittés sur un match nul (2-2) malgré l'exclusion de l'Alsacien Ludovic Ajorque (51e). Les deux clubs restent bloqués à 18 points, dans la première moitié de classement.

Dix-huit points, c'est aussi le total de Monaco (11e), incapable de s'imposer à Reims (0-0). Les Monégasques sont à la peine, ils n'ont plus marqué depuis trois rencontres.

La situation n'est pas aussi alarmante sur le Rocher qu'elle l'est dans le Forez, mais Saint-Etienne a montré d'exceptionnelles ressources pour renverser Clermont, qui menait encore 2-0 après 77 minutes dans un stade Geoffroy-Guichard à huis clos pour raisons disciplinaires.

Le défenseur guinéen de Saint-Etienne Saïdou Sow marque le 3e but de la victoire dans le temps additionnel (3-2) face à Clermont, lors du match de la 13e journée de Ligue 1, disputé à huis clos, le 7 novembre 2021 au Stade Geoffroy-Guichard ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Jean-Philippe Krasso et Saidou Sow ont sauvé les Verts dans le temps additionnel, faisant gagner une place à l'ASSE, 19e (9 pts).

Brest avait de son côté remporté son premier succès la semaine passée... Les Finistériens ont récidivé, en s'imposant en supériorité numérique à Lorient (2-1) pour sortir de la zone rouge (17e, 12 pts).

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, Neymar, est félicité par l'attaquant Kylian Mbappé, après son doublé contre Bordeaux, lors de la 13e journée de Ligue 1, le 6 novembre 2021 au Matmut Atlantique Stadium ( AFP / Philippe LOPEZ )

Samedi, le Paris SG (1er, 34 pts) a souffert mais gagné à Bordeaux (3-2), tandis que Lille a coincé contre Angers (1-1), stagnant à une 12e place indigne de son rang de champion de France en titre.

ama/chc