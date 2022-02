L1: Paris reprend confiance à Lille, Nice surpris, Petkovic en sursis

Le PSG, porté par son collectif et ses stars Lionel Messi et Kylian Mbappé, a dominé le LOSC étrillé à domicile, le 6 février 2022 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le Paris SG a renoué avec la victoire en déroulant chez le champion de France Lille (5-1), et Nice a perdu des points précieux lors d'une 23e journée de Ligue 1 marquée par l'impuissance de Vladimir Petkovic avec Bordeaux, humilié à Reims (5-0).

A neuf jours de recevoir le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, Paris a repris confiance dans un stade Pierre-Mauroy à guichets fermés pour le premier week-end de L1 sans jauges en tribunes cette année.

Eliminé de la Coupe de France lundi par Nice aux tirs au but, le PSG ne s'est pas fait prier pour profiter des erreurs nordistes, deux boulettes du gardien Ivo Grbic et une perte de balle aux abords de la surface converties par Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Lionel Messi en première période (10e, 32e, 38e). Le Portugais a même inscrit un doublé (51e), et Kylian Mbappé a trouvé la lucarne au retour des vestiaires (67e).

Le choc entre les deux représentants français en C1 a donc vite tourné court, effaçant la première titularisation de la recrue lilloise Hatem Ben Arfa, pourtant superbe passeur décisif pour Sven Botman, maigre lot de consolation d'un Losc 11e du classement.

Le PSG, leader de L1, compte 13 points d'avance sur Marseille, vainqueur d'Angers samedi (5-2), et 14 sur Nice, surpris à domicile par Clermont (1-0) dimanche.

Après cinq victoires de suite en championnat, les Aiglons ont en effet subi une défaite inattendue devant leur public, cueillis par un but d'Elbasan Rashani (77e).

Le Gym ne peut que constater les dégâts à l'Allianz Riviera, où il a déjà perdu contre Strasbourg, Metz et Montpellier cette saison, des résultats indignes d'un candidat à la Ligue des champions.

En Ligue 1, l'équipe entraînée par Christophe Galtier commence à regarder dans le rétroviseur, où Strasbourg, vainqueur de Nantes (1-0), s'approche à quatre longueurs. Monaco est à six unités après sa victoire contre Lyon samedi (2-0).

- Rennes se montre -

Le buteur rennais Gaëtan Laborde bat de près le gardien de Brest Marco Bizot au Roazhon Park, le 6 février 2022 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Entre Alsaciens et Monégasques, le Stade Rennais (5e, 37 pts) s'est fait une place en remportant le derby breton contre Brest (2-0). Gaëtan Laborde a débloqué le compteur à la 20e minute, après un service lumineux de Lovro Majer, au coeur d'une première période largement dominée par les hommes de Bruno Genesio. Martin Terrier a terminé le travail (90e).

Les Rennais s'offrent une deuxième victoire en 2022 et relèvent doucement la tête, avant de se rendre à Paris vendredi.

Le Stade de Reims lancé par Hugo Ekitike (N.12) a été impitoyable face à Bordeaux au stade Auguste Delaune, le 6 février 2022 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Dans les tréfonds du classement, Troyes et Metz ont fait match nul (0-0) et les Girondins de Bordeaux ont vécu une journée noire en Champagne, encaissant cinq buts face aux Rémois, impitoyables pour l'équipe de Petkovic, entraîneur plus que jamais en sursis.

Le technicien suisse avait sauvé sa tête fin janvier après la victoire contre Strasbourg (4-3), et des recrues hivernales devaient lui donner de nouveaux arguments pour le maintien.

- Lorient gagne enfin -

Mais la déroute de dimanche complique très sérieusement l'avenir de l'ancien sélectionneur de la Suisse, dont l'équipe est désormais 19e (20 pts) avec une défense catastrophique, qui a encaissé 58 buts cette saison, soit 14 de plus que la 19e défense de L1, Saint-Etienne.

"Je n’ai pas eu de discussions (avec le club). Pour le moment, je suis juste déçu et mon objectif est de préparer le prochain match", a évacué Petkovic, interrogé sur son futur.

Les Lorientais se sont offert le RC Lens battu 2-0 au stade du Moustoir, le 6 favrier 2022 ( AFP / Fred TANNEAU )

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Lorient a signé son premier succès depuis le mois de septembre, contre Lens (2-0), mettant fin à 15 matches sans victoire pour sortir de la zone rouge (17e, 20 pts).

L'entraîneur Christophe Pélissier peut se satisfaire de réels motifs d'espoir, avec les buts inscrits par une jeune pousse, Sambou Soumano (21 ans), et par une nouvelle recrue, Ibrahima Koné.

Ce succès fait glisser Saint-Etienne au dernier rang. Les Verts avaient brièvement quitté leur 20e place samedi après leur victoire prometteuse contre Montpellier (3-1), mais ils terminent le week-end au dernier rang.