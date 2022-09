L1: Paris et Marseille intraitables, Angers épouvantable

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé auteur d'un doublé sur le terrain de Nantes, le 3 septembre 2022 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se sont imposés avec autorité à Nantes (3-0) et Auxerre (2-0), respectivement, pour s'échapper en tête de la Ligue 1 après la 6e journée, samedi.

Avec 16 points, les deux représentants français en Ligue des champions ont bien préparé le retour de la Ligue des champions, la réception de la Juventus Turin pour le PSG, mardi, et le déplacement à Tottenham pour l'OM, mercredi.

Paris (+20) devance l'OM (+10) à la différence de buts, en attendant le résultat de Lens (4e, 13 pts, +8), attendu à Reims dimanche (15h00).

Lyon (3e) complète le podium après sa très large victoire contre Angers (5-0), qui lui permet de soigner sa différence de buts (13 pts, +10). L'OL compte un match en moins, celui repoussé à Lorient à cause de l'état du terrain.

L'attaquant de Marseille Alexis Sanchez buteur sur le terrain d'Auxerre, le 3 septembre 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Seuls les Lyonnais et les Lensois sont en mesure pour l'instant de suivre le train infernal de Paris et Marseille.

Le PSG s'est permis de reposer un de ses trois génies de devant, Neymar, pour gagner sans trembler avec un doublé de Kylian Mbappé, qui rejoint le Brésilien en tête des buteurs avec 7 réalisations. "Kyky" a laissé sa place à "Ney" pour la dernière demi-heure.

Seule mauvaise nouvelle, la sortie de Vitinha, blessé par un tacle de Fabio, qui a été exclu (24e).

Le FCN, qui retrouve la coupe d'Europe après plus de 20 ans d'absence, devra se remettre de cet échec pour la réception de l'Olympiakos Le Pirée, jeudi.

- OM, départ canon -

Comme le PSG, l'OM réussit un départ canon cette saison, avec un but de Gerson (8e) et la troisième réalisation d'Alexis Sanchez (84e), le Chilien marquant pour l'instant toujours à l'extérieur, les hommes d'Igor Tudor ont remporté une cinquième victoire en six matches.

L'autre Olympique, Lyonnais, aussi va bien, avec un nouveau but d'Alexandre Lacazette et un doublé de Karl Toko-Ekambi, ses attaquants en forme.

L'OL a mis du sel sur les plaies d'Angers, pour une quatrième défaite de rang le laissant à l'avant-dernière place, avec la pire défense de L1, 17 buts encaissés, deux de plus que Brest, qui en avait pris sept d'un coup contre Montpellier (7-0) le week-end dernier.

L'attaquant Moussa Dembélé vient de marquer le 5e but de Lyon contre Angers, le 3 septembre 2022 à Décines-Charpieu ( AFP / JEFF PACHOUD )

Rien ne va plus dans le Maine, où l'entraîneur Gérald Baticle est en danger. Seul léger bémol à cette affreuse soirée, cette fois le SCO n'a reçu aucun carton rouge, contrairement aux trois derniers matches...

"C'est pas fini, la saison est longue et je vous assure qu'on ne va pas lâcher", a promis Adrien Hunou au micro de Prime Video.

Le dernier, Ajaccio, a l'occasion de laisser la lanterne rouge au SCO s'il ne perd pas contre Lorient, dimanche (15h00).