L1: Nice nouveau dauphin, premier succès pour Brest face à Monaco

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les Aiglons. Comme il y a une semaine où ils avaient renversé l'OL (3-2) dans le temps additionnel, les Niçois ont cette fois glané la victoire dans les dernières secondes face au SCO pour chiper la deuxième place du classement à Lens, tombé face à ces mêmes Lyonnais samedi (2-1).

L'attaquant niçois Andy Delort marque son second but et celui de la victoire (2-1) face à Angers, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 31 octobre 2021 au Stade Raymond Kopa ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )