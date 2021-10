L1: Lyon mate Lens, Khazri marque l'un des buts de l'année

La joie des Lyonnais après l'ouverture du score par leur attaquant camerounais Karl Toko Ekambi (c) face à Lens, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 30 octobre 2021 au Groupama Stadium ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Lyon a souffert contre Lens, mais s'est imposé (2-1) pour se rapprocher provisoirement à un point du podium de la Ligue 1, samedi lors d'une journée marquée par le but sublime de 68 mètres du Stéphanois Wahbi Khazri, à Metz (1-1).

Les Lyonnais ont retenu la leçon douloureuse de leur défaite à Nice dimanche dernier (3-2), où ils ont perdu dans les derniers instants après avoir mené 2-0.

Devant à la pause grâce à Karl Toko Ekambi (25e) et Houssem Aouar (41e), l'OL a cette fois su préserver son avantage, malgré quelques frayeurs en seconde période.

L'attaquant lensois Arnaud Kalimuendo réduit le score (2-1) face à Lyon, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 30 octobre 2021 au Groupama Stadium ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Les Nordistes, qui ont réduit le score par Arnaud Kalimuendo (61e), ont cadré dix tirs, soit autant de frissons dans le stade de Décines-Charpieu.

Grâce à ce succès, les coéquipiers de Lucas Paqueta reviennent temporairement à un point du podium, à une 5e place plus conforme à leurs ambitions, après la 12e journée.

Les Lensois, eux, restent les dauphins du PSG, leader, mais Nice peut les dépasser dimanche, en cas de victoire ou de nul à Angers (13h00).

Ils peuvent même chuter du podium si Marseille s'impose à Clermont-Ferrand (20h45) dans le même temps.

A Metz, le match entre le 19e et le 20e, avant la rencontre, a donné lieu à l'une des images de la saison.

La joie du milieu de terrain tunisien de Saint-Etienne Wahbi Khazri, après avoir égalisé (1-1) face à Metz, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 30 octobre 2021 au Stade Saint-Symphorien ( AFP / Jean-Christophe Verhaegen )

Le milieu offensif de Saint-Etienne Wahbi Khazri a marqué l'un des plus beaux buts de l'année (16e), un lob de 68 mètres qui a surpris le gardien Alexandre Oukidja.

"C'est un coup de génie, de talent, qu'il peut faire car il a cette qualité pour tenter des gestes comme ça", a souligné son entraîneur Claude Puel.

Le milieu de terrain de Metz Farid Boulaya ouvre le score sur coup franc face à Saint-Etienne à domicile, lors de la 12e journée de Ligue 1, le 30 octobre 2021 au Stade Saint-Symphorien ( AFP / Jean-Christophe Verhaegen )

Le but de Metz, un coup franc signé Farid Boulaya (10e), n'est pas mal non plus dans le genre.

Malgré les deux belles réalisations, les deux équipes ne devront se satisfaire que d'un point, qui ne les arrange pas dans leur quête du maintien.

Les Stéphanois, qui n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison, restent à la dernière place. Les Lorrains remontent provisoirement au 18e rang.

ah/dep