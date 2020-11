L1: le podium pour Lille et Lyon, la folie à Montpellier

Le milieu turc de Lille, Yusuf Yazici (g), auteur d'un doublé lors du match de Ligue 1 contre Lorient, à Villeneuve-d'Ascq, le 22 novembre 2020 ( AFP / DENIS CHARLET )

Doublé de Yusuf Yazici à Lille, Tino Kadewere encore buteur avec Lyon: le Losc, bourreau de Lorient 4-0, et l'OL, tombeur d'Angers 1-0, l'ont emporté dimanche pour compléter le podium de la Ligue 1 derrière Paris et devant Montpellier, vainqueur spectaculaire de Strasbourg (4-3).

- Yazici illumine Lille, David libéré -

Après trois matches sans succès en L1 et une semaine agitée en coulisses, Lille a enfin regoûté à la victoire, et avec la manière: une démonstration contre Lorient lors de la 11e journée dimanche soir, illuminée par les éclairs de génie du Turc Yusuf Yazici.

Le meneur de jeu, déjà auteur de deux triplés cette saison en Ligue Europa, a inscrit son premier doublé en L1 de deux jolis coups de patte (29e, 51e), avant de délivrer une passe décisive sur le troisième but, signé Luiz Araujo (57e).

Pour compléter le festival, la recrue canadienne Jonathan David a enfin débloqué son compteur de buts en L1 (89e) après 10 matches de mutisme en attaque.

Ce succès probant permet à Lille (2e, 22 pts) de conserver sa place de dauphin du Paris SG (1er, 24 pts), devançant un trio d'ambitieux à 20 points chacun: Lyon, Montpellier et Monaco, juste devant Marseille (18 pts, deux matches de moins), dont la rencontre contre Nice a été reportée pour cause de cas de Covid-19 chez les Aiglons.

- Kadewere, sauveur attitré de Lyon -

L'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere fête son but lors du match de Ligue 1 à Angers, le 22 novembre 2020 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Providentiel Kadewere: déjà héros du derby contre Saint-Etienne début novembre avec un doublé (2-1), l'attaquant zimbabwéen a encore joué les sauveurs dimanche à Angers sur un joli enchaînement contrôle de la poitrine et frappe (78e).

"C'est exceptionnel, c'était mon rêve", a savouré au micro de Canal+ l'ancien joueur du Havre au sujet de son adaptation réussie à Lyon. "Je joue avec une très bonne équipe, c'est magnifique pour moi."

Ce but a décanté un match jusque-là difficile pour les Lyonnais, malmenés par le SCO. Et l'équipe de Rudi Garcia commence à trouver un joli rythme de croisière: quatre victoires et un nul en cinq matches avant d'affronter Reims, Metz et surtout le PSG mi-décembre.

- Montpellier fait le spectacle -

Les joueurs de Montpellier fêtent leur victoire sur Strasbourg à l'issue du match de Ligue 1 à la Mosson, le 22 novembre 2020 ( AFP / Pascal GUYOT )

A Montpellier aussi, la série est positive.

Le club héraultais a enchaîné contre Strasbourg une troisième victoire d'affilée à l'issue d'une rencontre débridée où les deux équipes étaient à 3-3 à la pause: un but de Pedro Mendes (8e) et un doublé du capitaine Andy Delort (13e, 31e) côté MHSC, et pour le RCSA deux penalties inscrits par Kenny Lala (22e) et Habib Diallo (26e), puis un but de Ludovic Ajorque (45e).

Après la pause, l'insistance montpelliéraine a payé avec une volée victorieuse de Gaëtan Laborde (68e), qui place le club héraultais en embuscade au pied du podium.

- Dijon se troue, Nantes patine -

Le gardien suisse de Dijon, Anthony Racioppi (g), après le but de l'attaquant de Lens, Arnaud Kalimuendo (d), lors du match de Ligue 1 à domicile, le 22 novembre 2020 ( AFP / JEFF PACHOUD )

C'est l'un des buts gags du week-end en Europe et le gardien suisse Anthony Racioppi peut s'en mordre les gants: titularisé par le nouvel entraîneur dijonnais David Linarès, le portier a précipité la défaite de Dijon dimanche (1-0) contre Lens en tergiversant balle au pied devant l'attaquant Arnaud Kalimuendo, qui a marqué en contrant le dégagement (23e).

"Ce but nous fait mal moralement", a déploré Linarès.

Dijon, lanterne rouge, court toujours après sa première victoire de la saison... A l'inverse, le RC Lens remonte dans la première partie de tableau (9e) avec 17 pts en attendant ses deux matches en retard contre Nantes et Marseille, le premier des deux dès mercredi soir face aux Canaris.

Pour les Nantais, impossible d'enchaîner deux victoires d'affilée: l'équipe de Christian Gourcuff, pourtant séduisante dimanche, a buté sur Metz (1-1), qui signe un huitième match sans défaite en Ligue 1.

Nantes (14e, 12 pts) se retrouve talonné par Nîmes (15e, 11 pts), qui a décroché une précieuse victoire 1-0 à Reims sur un penalty transformé par Renaud Ripart (62e) et malgré deux tentatives rémoises sur la transversale en fin de match.

