L1: face aux incidents dans les stades, des mesures très attendues

Près d'un mois après le sulfureux OL-OM, interrompu à cause d'un projectile lancé sur Dimitri Payet, le gouvernement réunit jeudi matin les dirigeants du football français pour annoncer des mesures visant à endiguer les incidents à répétition dans les enceintes de Ligue 1.

Une réunion consacrée à "la lutte contre la violence dans les stades" est programmée à 08H30 place Beauvau autour des ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Roxana Maracineanu (Sports) et Éric Dupond-Moretti (Justice), pour dévoiler les remèdes envisagés par les autorités, comme l'exécutif s'y était engagé le 23 novembre.

Des représentants du football professionnel, à commencer par le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune, y prendront part, pour certains en visio-conférence.

"Je suis surpris que les acteurs – le gouvernement, la ligue, les clubs – n'assument pas un peu plus leurs responsabilités", s'est insurgé mercredi Payet dans une tribune publiée en ligne par Le Monde, où le capitaine marseillais dénonce "une forme de démission collective insupportable" et souhaite que la réunion de jeudi "ne soit pas sans lendemain".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, entouré des ministres, Eric Dupont-Moretti (Justice, g), Roxana Maracineanu (Sports) et des présidents, Vincent Labrune (LFP, 2e g) et Noël Le Graët (FFF), le 23 novembre 2021 après une réunion au Ministère à Paris, après les incidents du 21 novembre survenus lors du match entre Lyon et Marseille ( AFP / JULIEN DE ROSA )