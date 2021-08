L1: Clermont et Bayo à la découverte d'un nouveau monde

La joie des Clermontois, après leur victoire, 2-0 face à Bordeaux, lors de la 1ère journée de L1, le 8 août 2021 au stade Matmut-Atlantique ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des débuts fracassants en Ligue 1 à Bordeaux (2-0), une première à domicile contre Troyes dimanche (15h00) qui suscite un réel engouement, mais aussi des doutes sur l'avenir encore incertain de son buteur Mohamed Bayo: Clermont part à la conquête d'un nouveau monde.

La réception de l'Estac est une première étape dans le parcours en L1 du CF63, qui a enregistré 8.735 abonnés, pulvérisant son record en la matière avec la certitude d'avoir un stade de 13.000 sièges bien rempli à tous les matches.

Mais la fin du mercato constituera une seconde étape, pour savoir si le club a bien conservé Bayo.

L'attaquant a déjà ouvert son compteur de buts sur le terrain des Girondins.

La joie de l'attaquant clermontois Mohamed Bayo, après avoir marqué à domicile contre Sochaux, lors de leur match de L2, le 8 mai 2021 au stade Gabriel Montpied ( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

Meilleur buteur de L2 la saison dernière (22 buts), Bayo, 23 ans, natif de Clermont-Ferrand et formé au club, a été l'un des principaux artisans de l'accession, mais il suscite l'intérêt d'autres écuries de l'élite, à commencer par les Bordelais.

Ceux-ci avaient envisagé de mettre six millions d'euros sur la table pour attirer l'attaquant auvergnat.

Une hérésie selon un membre de la direction du CF63, quand on se rappelle que son prédécesseur à la pointe de l'attaque clermontoise, l'Autrichien Adrian Grbic, a été cédé à Lorient pour 10 M EUR il y a un an...

- Déclaré intransférable cet été -

Mais le Clermont Foot et son président en tête, le Suisse Ahmet Schaefer, se veulent fermes pour l'avenir immédiat de leur joueur, déclaré intransférable cet été.

Sauront-ils résister aux attaques de leurs nouveaux concurrents pour garder un élément-clé en vue du maintien?

"Nous avons un projet sportif. Nous ne sommes pas dans une situation tendue économiquement, au contraire. Dans le système de jeu de Pascal Gastien et sa philosophie, Mohamed Bayo est indispensable. Il est une référence à Clermont et bien sûr, nous allons démarrer cette saison ensemble et la terminer ensemble", a déclaré le dirigeant sur France Bleu Auvergne.

La joie de l'attaquant clermontois Mohamed Bayo, après son but marqué contre Bordeaux, lors de leur match de L1, le 8 août 2021 au Stade Matmut-Atlantique ( AFP / Philippe LOPEZ )

C'était avant le début de la L1 et cette victoire à Bordeaux, avec une performance très encourageante, avec un but de Bayo. Lequel se montre, lui, plus évasif face à la position de ses dirigeants.

"Je veux voir le meilleur projet pour moi. Cela peut être Clermont", a-t-il répondu dès l'après-match au micro de Prime Video, propos confirmés sur RMC cette semaine.

L'attaquant clermontois Mohamed Bayo, à la fin de la 1ère séance d'entraînement après la montée du club en L1, le 23 juin 2021 à Clermont-Ferrand ( AFP / Thierry ZOCCOLAN )

"J'ai des ambitions. Si Clermont est le meilleur projet, je resterai", a-t-il encore dit, semblant écarter l'idée d'un départ à l'étranger, mais pas de quoi rassurer les Auvergnats.

De son côté, l'entraîneur Pascal Gastien estime "qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre la Ligue 1" que Clermont.

"Je lui ai dit qu'il allait marquer avec nous parce que les joueurs se connaissent, que les autres jouent pour lui et qu'il joue aussi pour eux. Il partira sans doute l'an prochain mais s'il veut construire sa carrière, il a tout intérêt à rester", l'a-t-il prévenu après la victoire à Bordeaux, toujours sur Prime Video.

- Enchaîner un second succès -

En attendant, Clermont espère profiter de l'avantage du terrain pour enchaîner un second succès face à l'autre promu dans l'élite, Troyes, qui lui épargnerait une trop grosse pression sur les premières journées, avant de jouer à Lyon.

L'équipe clermontoise entend surfer sur la dynamique d'un effectif stable depuis deux ou trois ans.

"Je profite à fond de ce groupe, une vraie bande de copains. Nous savons ce que nous sommes capables de faire entre nous", a souligné Jodel Dossou, autre buteur auvergnat à Bordeaux.

Un appel du pied à Mohamed Bayo pour qu'il reste?

