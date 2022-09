L'US Salernitana, le nouveau miracle du grand Nicola

Après avoir arraché un miraculeux maintien l'année passée, l'US Salernitana sauce Davide Nicola a changé de visage cette saison. Le nul arraché (un peu miraculeusement) sur la pelouse de la Juve le week-end passé est tout sauf anodin pour ce club qui n'avait, jusque-là dans son histoire, jamais enchaîné deux saisons de suite dans l'élite italienne.

Davide Nicola, pompier à l'italienne

Aucun amateur assidu du ballon rond n'a pu passer à côté du scandale d'arbitrage qui a émaillé Juventus-Salernitana (2-2) , il y a cinq jours. Tout a été dit sur cette affaire, du carton rouge injuste pour Arkadiusz Milik à la position d'Antonio Candreva sur le corner de ce qui aurait dû être le but du 3-2 pour les. Depuis, en Italie, le débat sur la VAR a de nouveau été relancé et un système de hors-jeu semi-automatique serait même sur le point d'être intronisé selon. Bien, très bien même, mais tout cela ne doit pas non plus occulter ce que tout le monde a vu, ce dimanche soir-là à l'Allianz Stadium : une Juve en difficulté et aussi, une séduisante formation de la Salernitana.Si l'on se hasarde à se replonger dans un passé récent, au hasard sept mois en arrière, personne ou presque n'aurait parié voirvenir enrhumer la Vieille Dame dans sa demeure flambant neuve. À vrai dire, personne n'aurait imaginé voir cette ville, située à une heure au sud de Naples, s'offrir de nouvelles soirées d'ivresse au sein de l'élite italienne. Le tournant a lieu le 15 février 2022, quand Davide Nicola pose son popotin sur le banc de l'US Salernitana. Avant lui, ses prédécesseurs Fabrizio Castori (coach de la 1à la 8journée) puis Stefano Colantuono (8-25journée) n'avaient récolté que treize petits points en... 23 sorties. Pourquoi Nicola ? C'est très simple : en Italie, le sosie non-officiel de David Guetta est un peu le Neil Warnock de la Botte. Soit l'homme que l'on appelle quand son club a un pied et demi dans l'ascenseur, pour un miracle.Des miracles, il faut dire que l'actuel coach de Franck Ribéry en a quelques-uns à son actif : il s'est chargé de sauver la mise au Genoa en 2020, le Torino en 2021 et surtout Crotone. Lors de la saison 2016/2017, la première dans l'élite du club calabrais, ses hommes ont réussi à prendre 20 points lors des neuf dernières