L'Union ne s'arrête plus, Leipzig et Leverkusen goûtent (enfin) à la victoire

La 4e journée de Bundesliga a livré une partie de son verdict en ce samedi après-midi, avec le retour des gros au premier plan. Et si Leipzig, Leverkusen et le BVB ont assuré leurs parties, l'Union Berlin, de son côté, ne s'arrête plus et ne compte surtout pas lâcher son fauteuil de leader.

Hertha 0-1 Borussia Dortmund

RB Leipzig 1-0 Wolfsburg

En dents de scie, comme souvent, le début de campagne du Borussia Dortmund a connu une fin poussive mais heureuse face au Hertha. Marco Reus a lancé les festivités en tentant sa chance à l'entrée de la surface sur une frappe écrasée, mais suffisamment déviée par Jonjoe Kenny pour que le ballon ne heurte la barre transversale d'Oliver Christensen (15). Une première alerte sur la cage blanche et bleue, qu'Anthony Modeste n'a eu de cesse d'embêter, manquant à chaque fois de précision dans ses faces à faces (21et 26). Le temps, finalement, pour le Français de régler la mire et de catapulter d'une belle caboche, le centre de Salih Özcan. Compteur ainsi débloqué pour le Martiniquais sous ses nouvelles couleurs et trois points donnés au BVB, désormais cinquième.Dans la Saxe, il aura fallu attendre quatre semaines pour voir le RB Leipzig glaner son premier succès de la saison. Chose faite face au VfL Wolfsburg. Bien décidés à stopper l'hémorragie de résultats en cette entame de campagne (deux défaites, un nul), les Taureaux ont ainsi pris le jeu par les cornes, pressant d'entrée et ouvrant le score dans la foulée. La main…