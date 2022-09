L'Union Berlin tient tête au Bayern, Fribourg prend les commandes

Invaincu depuis le début de la saison, l'Union Berlin a tenu bon face au Bayern Munich, permettant à Fribourg, vainqueur à l'arrachée à Leverkusen, de prendre le première place de Bundesliga. Cologne s'est également imposé, alors que Bochum a enchaîné une cinquième défaite en autant de rencontres.

Union Berlin 1-1 Bayern Munich

Bochum 0-2 Werder Brême

Dans le choc tant attendu entre les deux patrons de cette Bundesliga jusqu'à présent, l'Union Berlin a conservé son invincibilité face à l'ogre Bayern Munich. En pleine bourre, le club de la capitale se permet même de trouver la faille en premier, Becker reprenant parfaitement un coup-franc pour inscrire son cinquième but de la saison, déjà. Pas du goût de Kimmich, qui s'empresse d'égaliser d'une frappe téléguidée après un ballon mal repoussé. Les champions dominent largement la possession et se créent quelques situation via Sané ou Mané, mais Rönnow réalise des miracles dans ses buts à deux reprises. Leweling est même tout proche d'offrir le hold up à son équipe, mais Manuel Neuer n'est pas non plus le premier venu. Un nul qui laisse Fribourg et le Borussia Dortmund aux deux premières places du classement.Dans une partie longtemps équilibrée, Bochum a cru prendre son premier point de la saison. Oui mais voilà, la bande de Thomas Reis a finalement cédé une nouvelle fois, battus sur un doublé tardif de Fülkrug, qui permer au Werder de repartir avec un précieux succès pour basculer dans la première partie du tableau. Bochum reste lanterne rouge. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com