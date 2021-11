"L'UNFP a toujours défendu les droits individuels des joueurs"

En septembre dernier, on apprenait que l'avocat maître Elie Dottelonde intentait un procès contre Panini France en vue de récupérer les sommes générées par les vignettes autocollantes sur l'utilisation des images des joueurs. Indirectement, c'est l'UNFP qui est visée, en cédant, depuis toujours, ces droits à l'entité commerciale. Le syndicat, par la voix de ses représentants, a donc décidé de réagir. Entretien avec l'un d'eux, qui a préféré rester anonyme.

Il semble effectivement que cet avocat cherche, par tous les moyens, à remettre en cause le concept même de l'exploitation mutualisée de l'image collective des joueurs professionnels. Derrière un prétendu objectif de défendre les droits individuels d'anciens joueurs pro que l'on peut compter sur les doigts d'une main, il vient en réalité s'attaquer au mécanisme même de solidarité instauré depuis plus de 50 ans, auquel chaque joueur en activité est fier de contribuer. Pire, cet avocat met en danger le principe de la communauté et de l'intérêt collectif. Sa démarche est préjudiciable, pas seulement à Panini ou à l'UNFP, mais à une vision d'égalité dont le syndicat est garant. C'est la raison pour laquelle nous mettrons toutes nos forces dans ce combat, juste et moral, et nous défendrons avec conviction cette idée selon laquelle tous les joueurs, indépendamment de leur renommée, méritent d'être valorisés : c'est le seul objectif que nous poursuivons.Si on veut évoquer le contenu de cet article, on ne peut pas se contenter d'en avoir une lecture incomplète. C'est d'ailleurs étonnant de la part de Maître Dottelonde de systématiquement omettre d'évoquer les autres paragraphes. Cela ne crédibilise pas sa démarche et dupe ses clients à qui il présente une version incomplète de l'histoire. L'article pose d'abord un principe de base selon lequel chaque joueur est libre de consentir Lire la suite de l'article sur SoFoot.com