L'UNESCO peut-elle sauver le foot ?

Le foot au patrimoine de l'UNESCO. Après tout pourquoi pas, cela donnerait un petit cachet officiel à toutes ces belles plumes qui y voient l'un des plus beaux arts populaires. Il s'agit en tout cas de la dernière marotte de Michel Platini. On peut en sourire, mais il y a peut-être aussi en l'occurrence matière à un beau débat sur cette étrange passion planétaire.

Platini l'opportuniste ?

Voici donc une info qui pourrait paraître secondaire. Michel Platini planche sur un nouveau projet : inscrire le football au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO., assurait-il en début de semaine sur France Inter. Il a même déjà rencontré sa présidente, Audrey Azoulay, pour lancer l'initiative. Quand l'actu du ballon rond est monopolisée par la blasphématoire Coupe du mondeproposée par Arsène Wenger, l'idée peut effectivement s'apparenter à une lubie un peu mégalo et décalée. Surtout que personne ne semble persuadé que ce sport soit particulièrement menacé de disparition. Pourtant, cette démarche offre au moins l'opportunité de se poser quelques bonnes questions, et surtout celle-ci : de quelle foot parle-t-on et qui aura la charge de le protéger ?Naturellement, une première analyse très cynique soulignerait que ces déclarations sur France Inter de l'ancien numéro 10 des Bleus et surtout ex-de l'UEFA ne sont pas sans calculs très personnels. Le personnage aime être un agitateur d'idées, se positionner en penseur du foot. Une façon de rester une figure qui compte dans ce petit monde du ballon rond, alors qu'il a été mis sur la touche de ses principales instances. Par ailleurs, il a besoin de redorer quelque peu son image, abîmée par les affaires (ces millions de francs suisses qui se négocient à l'oral) ou encore son soutien à un mondial au Qatar qui suscite de plus en plus de doutes et de troubles. Il a donc entonné son refrain habituel, sa ligne de basse footballistique :Avec une petite analyse anthropologique digne de Marcel Mauss, mais qui devrait laisser sceptiques les maires écolos partisans des cours de récré non genrées.