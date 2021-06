L'Ukraine glace la Suède sur le gong

Malmenée durant une grosse partie du match, l'Ukraine a profité d'une expulsion suédoise durant la prolongation pour pousser et arracher la victoire dans les dernières secondes (1-2 ap) dans un Hampden Park de Glasgow qui a littéralement explosé au moment où le ballon d'Artem Dovbyk est arrivé au fond des filets. La bande de Shevchenko a rendez-vous avec l'Angleterre en quarts de finale.

Suède 1-2 (ap) Ukraine

Luka Yarmolenko Quaresma

Un coup de boule dans les dernières secondes des prolongations d'un joueur qui venait d'entrer 15 minutes plus tôt et qui n'avait jamais marquer le moindre but avec sa sélection. Voilà comment s'est terminée ce match au Hampden Park de Glasgow qui a donc vu l'Ukraine se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2020 au dépend de la Suède (1-2). Et finalement, ces huitièmes de finale aux scénarios totalement fous ne pouvaient pas se terminer autrement. Certains ont douté que ce Suède-Ukraine en clôture allait casser l'ambiance, il en a finalement rien été. Et il n'y a plus qu'à espérer que celui qui a écrit le script des huitièmes soit reconduit pour les quarts de finale.En Suède, on ne change pas une tactique qui gagne. Alors comme lors de leurs trois matchs d'une poule qu'ils ont terminé invaincus et à la première place, les Suédois ont attaqué ce huitième de finale sans vouloir monopoliser le ballon. Pour autant, cela ne veut pas dire que les coéquipiers de Dejan Kulusevski, remis de son covid et titulaire pour la première fois de cet Euro, ne savent pas utiliser le cuir. Et ils l'ont prouvé sur quelques phases de jeu dignes des plus belles parties de five, à l'image de celle qui a mené à cette frappe d'Alexander Isak qui rase le poteau de Georgiy Bushchan (18). En face, les Ukrainiens s'en sont, comme souvent, remis au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com