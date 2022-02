information fournie par So Foot • 18/02/2022 à 10:00

L'OM, un effectif aiguisé

Certes, l'Olympique de Marseille n'a pas sorti une performance mémorable pour venir à bout de Qarabağ (3-1) et prendre les devants avant son seizième de finale retour de Ligue Europa Conférence, programmé dès jeudi prochain en Azerbaïdjan. Mais avec un onze remanié et un énorme Steve Mandanda, le dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 prouve qu'il dispose de nombreuses armes dans son effectif pour tirer son épingle du jeu aussi bien en Europe qu'en championnat cette saison.

Efficacité, maître mot

Lorsque Jorge Sampaoli s'est exprimé en conférence de presse d'avant-match mercredi, il pesait chacun des mots qui sortaient de sa bouche. Au cœur d'un calendrier infernal (neuf matchs en un mois), il était indispensable de faire souffler les titulaires habituels de l'Olympique de Marseille comme Dimitri Payet ou Mattéo Guendouzi, dont le moteur commençait à fumer sous le capot. Confiance absolue en ses remplaçants pour affronter Qarabağ donc, un choix qui pouvait paraître risqué dans la mesure où un mauvais résultat forçait une grosse performance lors du match retour, toujours très compliqué en Azerbaïdjan, de ce seizième de finale de Ligue Europa Conférence. Sampaoli ne s'en cachait d'ailleurs pas avant la rencontre. Pari finalement gagnant au regard du résultat (3-1). Si la prestation est loin d'avoir été aboutie, l'OM a su appuyer au bon endroit et au bon moment ce jeudi soir. Un classique lorsqu'on possède un effectif solide.Paradoxalement, malgré des statistiques en leur faveur (huit tirs à trois à la pause, 18 à 12 au coup de sifflet final), les hommes de Sampaoli ont plus souvent été mis en difficulté par le club azéri que l'inverse. Manque d'engagement ou simple gestion de l'évènement, il n'en reste pas moins que les Phocéens menaient pourtant 2-0 à la pause grâce à l'insatiable Arkadiusz Milik, dont les septièmes et huitièmes pions en 2022 ont rappelé à Qarabağ