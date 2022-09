L'OM trop solide pour le promu auxerrois

En attendant les matchs du PSG et de Lens, l'Olympique de Marseille s'est offert un petit kiff en prenant la tête de la Ligue 1. L'AJ Auxerre n'a pas pu faire grand-chose pour empêcher les Phocéens de parvenir à leurs fins ce samedi (0-2), le promu se révélant impuissant face à un adversaire qui confirme sa solidité.

Auxerre 0-2 Marseille

Gerson, y a le téléphone qui sonne

L'Abbé-Deschamps sonnait tristement creux le 10 février 2021 pour la dernière réception de l'Olympique de Marseille, au troisième tour de la Coupe de France. Rien à voir avec l'ambiance de ce samedi. Une enceinte pleine à craquer, 17 035 supporters ne demandant qu'à vibrer, mais à l'arrivée, la même issue que l'an dernier : malgré un onze de départ largement remanié (sept changements par rapport à l'équipe qui a débuté contre Clermont mercredi), le vice-champion de France était au-dessus du promu et demeure logiquement invaincu.Sourire aux lèvres lors de sa conférence de presse de veille de match, Jean-Marc Furlan avait évoquéchez l'Olympique de Marseille. Elles existent certainement, mais les joueurs d'Igor Tudor n'ont laissé aucune occasion d'en profiter à leur adversaire. L'odeur des fumigènes du parcage visiteur ne s'est pas encore dissipée que Jonathan Clauss sollicite déjà Benoît Costil (3). Cinq minutes plus tard, Cengiz Ünder enrhume son vis-à-vis et trouve le poteau, mais Gerson suit et la pousse au fond (8). Le Brésilien entrevoit même le doublé, mais il lui manque quelques centimètres pour devancer la sortie de Benoît Costil (13), avant d'éliminer Paul Joly et de buter sur le gardien icaunais (18).

Le tifo des supporters de l' @AJA ! #AJAOM #Ligue1UberEats