L'OM tombe les armes à la main à Tottenham

Réduits à dix après l'expulsion de Chancel Mbemba en tout début de seconde période, les Marseillais ont fini par craquer face à Tottenham. De quoi nourrir des regrets après avoir regardé les Spurs dans les yeux pendant plus d'une heure, et dominé nettement le premier acte. Des regrets, mais des promesses pour la suite.

Tottenham 2-0 Olympique de Marseille

Après une première période maîtrisée de bout en bout, on a commencé à craindre que l'OM nourrisse des regrets au coup de sifflet final face à Tottenham. C'était avant le début de la seconde période et l'expulsion de Chancel Mbemba, pour la première fois pris de vitesse par Son. La fois de trop. A dix, l'OM a dû ranger ses ambitions offensives au placard, et mettre le bus. Ce qui a fonctionné pendant trente grosses minutes, avant que Richarlison ne s'envole, deux fois, pour faire décoller les Spurs. Battus 2 à 0 par le gros poisson de leur groupe, les Olympiens peuvent se consoler en se rappelant qu'ils ont fait plus que leur tenir tête pendant plus d'une heure. Ce qui est déjà beaucoup mieux que leurs aînés de 2020-2021. En un match, Marseille en a montré plus que durant toute la campagne précédente. Mais pas assez pour débloquer son compteur cette fois-ci. Pour l'instant.Pris dans les embouteillages londoniens - peut-être ceux causés par le cortège de supporters marseillai -, le bus de l'OM n'est arrivé au stade que moins d'une heure avant le coup d'envoi. Un retard qui n'a pas empêché les Olympiens de démarrer la rencontre pied au plancher. Alors que l'on s'interrogeait sur la capacité des Phocéens a bien figurer dans cette C1, les hommes d'Igor Tudor ont décidé de couper court au débat. Comment ? En acculant Tottenham pendant toute la première période. Certes, Antonio Conte et ses ouailles ont l'habitude d'attendre l'adversaire recroquevillés sur leur surface, mais quand même. Pendant quarante-cinq minutes, la maîtrise et la justesse technique étaient bien olympiennes, alors que Kane et consorts multipliaient les approximations. Seul bémol : Marseille n'a pas réussi à se créer d'occasion franche avant une belle frappe… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com