L'OM se saborde contre Francfort

Cela devait être une fête. Et puis le sort en a décidé autrement. Plombés par un but malchanceux et des cadres défaillants, les Marseillais se sont inclinés pour leur deuxième match de C1, contre Francfort, dans un Vélodrome bouillant. Mais qui méritait mieux.

Olympique de Marseille 0-1 Eintracht Francfort

Kolo Muani dans tous les bons coups

Le Mistral a tourné à Marseille. Après un début de saison historique, l'OM abordait la réception de l'Eintracht Francfort avec confiance. Peut-être un peu trop. Battus par les Aigles sur un coup de griffe de Lindström, les Marseillais n'ont jamais su relever la tête dans un match où l'on n'a rarement vu leur vrai visage. Entre maladresses techniques, duels perdus et impatience, les hommes d'Igor Tudor se sont sabordés face à un adversaire plus en réussite, serein, mais loin d'être brillant. Solide défensivement, l'Eintracht Francfort a fait tomber le Vélodrome. Après deux journées, l'OM est seul dernier du groupe D.La pression était-elle trop grande pour les hommes d'Igor Tudor ? Dans un Vélodrome chauffé à blanc, notamment après les incidents entre le parcage allemand et le virage nord, l'ambiance était en tout cas électrique. De quoi inhiber les Olympiens ? Leurs épaules semblaient en tout cas lourdes, contrairement à celles d'un Eintracht Francfort qui est rentré dans le match de plein pied, poussant vite l'OM dans ses retranchements. Rois des duels depuis le début de la saison, les Marseillais ont trouvé du répondant. Bousculés, ils ont ensuite failli techniquement à plusieurs reprises, ce qui a annihilé bon nombres d'opportunités en première période. Alexis Sanchez a tutoyé l'ouverture du score plusieurs fois (12, 18, 38), alors que Payet aurait pu lui aussi libérer le Vélodrome sur une frappe contrée (32). Mais les attaquants olympiens n'avaient pas le feu dans les jambes qu'avait Randal Kolo Muani. L'ancien Nantais a fait mal sur chaque ballon touché et, avec un peu de conviction, aurait même pu ouvrir le score d'une frappe lointaine après un exploit solitaire (25).