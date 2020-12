L'OM se casse les dents sur Reims

Menés au score après un but contre son camp de Nagatomo, les Marseillais ont su revenir avant la pause sans réussir ensuite à faire la différence face à un Reims solidaire (1-1). L'OL, en déplacement à Nice samedi soir, pourrait en profiter.

Marseille 1-1 Reims

L'OM ligoté, délivré

Ce devait être un jour de révolte, un match pour dégager le brouillard né à la suite de la défaite à Rennes et pour prouver pour de bon qu'avec Villas-Boas, l'OM est avant tout une formidable boule d'orgueil. Avec le Portugais, les Marseillais ont toujours su dribbler les secousses et rebondir sur les mauvaises passes. Puis, Reims est venu samedi au Vélodrome, une semaine après une bonne deuxième mi-temps à Brest et quelques jours après avoir dominé Nantes au mental. David Guion espérait que le succès de la semaine était un, le voilà avec une réponse : son groupe sait faire dérailler les autres (1-1).Puisqu'ils adorent les chiffres, les Marseillais sont entrés sur le gazon avec une donnée au fond des crânes, samedi : l'OM n'a jamais perdu deux matchs de Ligue 1 de suite avec André Villas-Boas sur son banc. Sympas, ils sont aussi arrivés avec une surprise sous le bras : la titularisation de Pape Gueye, expulsé contre Rennes mercredi, mais sauvé par l'appel de son club devant le CNOSF. En attendant le verdict, le produit de la Cavée Verte peut fourrer son nez dans le 4-2-3-1 posé par Villas-Boas, mais aussi être parmi les victimes du bon pressing rémois. D'entrée, la bande à Guion regarde l'OM dans les yeux, ferme les espaces au milieu et profite des cadeaux locaux. Si Benedetto prolonge de la tête un coup franc de Payet sur Rajkovi? et si Rongier canarde un siège vide, c'est bien l'OM qui pète en premier. À la 21minute de jeu, à la suite d'une perte de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com