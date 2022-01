L'OM s'en sort aux tirs au but contre Montpellier

L'Olympique de Marseille s'est fait peur. Largement dominateurs, les Phocéens ont longtemps gâché. Un manque d'efficacité qui les a exposés à un retour de Montpellier, et l'attaquant congolais Béni Makouana (19 ans) en a profité pour arracher une séance de tirs au but. Un exercice périlleux duquel l'OM a toutefois réussi à se sortir pour rallier les quarts de finale de cette Coupe de France.

Marseille 1-1 (5-4 T.A.B.) Montpellier

Les South Winners avaient souhaité mettre à l'honneur leur "King", couronne sur la tête, avec un superbe tifo inspiré du drapeau de La Réunion. Dimitri Payet leur a bien rendu ce samedi, comme à son habitude. Le capitaine marseillais s'est montré à la hauteur de sa saison et de sa réputation face à Montpellier, le club contre lequel il a le plus scoré. S'il n'a cette fois-ci pas marqué, le Réunionnais a assumé son rôle de patron en étant impliqué dans une pelletée d'occasions. Avant de donner la victoire aux siens en transformant le dernier tir au but. Tout bénéf' pour l'OM qui, dans le sillage de son leader offensif, sera au rendez-vous des quarts les 8 et 9 février, comme Nantes, Amiens, Versailles et Bastia.

