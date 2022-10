L'OM retrouve la lumière face au Sporting

C'est avec le sourire que l'OM a quitté le Vélodrome, tristement vide face au Sporting. Larges vainqueurs du Sporting dans un stade à huis clos, les Marseillais se relancent dans le groupe D, au terme d'un match où les erreurs et la réussite ont changé de camp. Enfin.

Olympique de Marseille 4-1 Sporting

Le Sporting rate les sorties

) pour le SportingFinalement, l'OM n'a pas eu besoin de ses supporters pour faire souffler un vent de folie face au Sporting. Dans un Vélodrome à huis clos, les Marseillais ont décroché leur première victoire de la saison en Ligue des champions au terme d'un match complètement fou en première période. Entre l'ouverture du score dès les premières secondes du Sporting, l'égalisation improbable de Sanchez, la sortie ridicule d'Adan puis celle de son remplaçant Israel : les Olympiens sont passés par toutes les émotions dans le premier acte, avant de gérer tranquillement le second. Avec ce succès, l'OM respire et retrouve de l'ambition dans ce groupe D après trois journées. Tous les espoirs sont de nouveau permis.Bloqué dans les embouteillages, le Sporting est arrivé bien en retard au Vélodrome. Mais au coup d'envoi, retardé de vingt minutes, les Portugais étaient bien à l'heure. En tout cas Francesco Trincão. L'ancien barcelonais est venu climatiser un stade Vélodrome déjà silencieux, car à huis clos, en ouvrant le score dès la première minute sur une superbe frappe du gauche dans le petit filet de Pau Lopez. On pensait alors l'OM lancé dans un nouveau cauchemar européen dont il a le secret. Mais les Marseillais se sont vite réveillés, après une nouvelle alerte signée Trincão. Et soudainement, les éléments ont tourné en leur faveur. Plombés par des erreurs individuelles sur leurs deux premières sorties en C1, ils ont cette fois profité d'errements adverses. Au pressing, façon Benzema sur Donnarumma, Sanchez a d'abord égalisé en contrant Adan dans les pieds. Le même Adan qui, quelques minutes plus tard, a dégainé sa plus belle claquette pour repousser un lob de la tête de Nuno Tavares. Problème : le gardien du Sporting était nettement hors de sa surface, et donc expulsé sur le coup.La traditionnelle poisse qui collait aux basques de l'OM en C1 avait bien changé de camp. D'autant qu'entre temps, Amine Harit avait donné l'avantage aux siens d'une belle tête décroisée, sur un centre de Jonathan Clauss