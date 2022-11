L'OM renoue avec le succès dans l'Olympico

Après la triste dernière place et l'élimination en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, l'Olympiqe de Marseille a retrouvé le sourire ce dimanche soir en Ligue 1 en remportant l'Olympico face à l'OL (1-0).

Olympique de Marseille 1-0 Olympique lyonnais

Avant le coup d'envoi, le virage nord passe un message très clair : se montrer à la hauteur des attentes du club. Message reçu. Après une série de cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l'OM renoue avec le succès dans l'Olympico (1-0) et offre un début de mois de novembre plus ensoleillé à ses supporters.Sur la pelouse du Vélodrome, l'homme de la première période était français. Mais malheureusement pour les Phocéens, le Monsieur se trouvait sur le banc d'en face. En décidant de densifier l'entrejeu pour cadenasser la paire Rongier-Veretout au combien en forme face à Tottenham plus tôt dans la semaine, Laurent Blanc montre deux choses : d'abord qu'il a bien travaillé son sujet, et qu'il a trouvé les armes pour contrer les plans de Tudor. En témoignent les belles récupérations dans les pieds Valentin Rongier (5) et celle de Caqueret, dans les pattes de Veretout (9). Les Marseillais peinent à se projeter, à récupérer les seconds ballons et voient surtout les milieux lyonnais s'échanger de courtes passes sur jeu court pour trouver ensuite Dembélé et Lacazette, dans les premières minutes. Bref, le clan lyonnais trouve toutes les solutions aux problèmes d'Antonio Conte mardi dernier.Mais un Monsieur d'un mètre 69 a décidé de mettre la pagaille au nouvel entraîneur des Gones. En revenant aider ses coéquipiers au cœur du jeu, et en misant justement en une touche de balle, Alexis Sánchez a permis aux Marseillais de se sortir du bloc lyonnais, d'écarter le jeu, et de faire des ailes leur aire de jeu. Au départ de l'action, le Chilien est à deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com