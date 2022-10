L'OM rechute à Francfort

En arrivant à Francfort, l'OM espérait décrocher son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais après avoir pris une leçon de réalisme face à l'Eintracht, malgré leur domination globale, les hommes d'Igor Tudor ont rechuté. Battus 2-1, ils sont derniers du groupe D. Mais peuvent encore se qualifier.

Francfort 2-1 Olympique de Marseille

L'Eintracht frappe fort

L'éclaircie aura été de courte durée, et les deux victoires face au Sporting semblent déjà loin. De nouveau battu par l'Eintracht Francfort (2-1), après la défaite 1-0 au Vélodrome, l'Olympique de Marseille est dernier de son groupe D avec six points, contre sept pour le Sporting et Francfort, et huit pour Tottenham. Si rien n'est fait dans cette poule très serrée, l'OM a gâché une belle cartouche au Deutsche Bank Park. Après avoir globalement dominé la rencontre, les Phocéens se sont inclinés sur deux éclairs allemands. Le manque de réalisme aperçu en seconde période face à Sporting, et samedi dernier contre Lens, a de nouveau coûté cher aux Marseillais, qui n'ont pas fait sauter la banque. Et qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faudra battre Tottenham mardi pour s'assurer un avenir européen, quel qu'il soit.Dans la fournaise du Deutsche Bank Park, les Marseillais n'ont pas eu besoin de l'ambiance assourdissante pour prendre un gros coup derrière la tête d'entrée : leurs errements du début de match ont suffi, lorsque Ndicka a trouvé Kamada à l'entrée de la surface, d'une passe venue transpercer le bloc olympien dans la largeur. Deux touches de balles plus tard, le Japonais avait ouvert le score, après trois petites minutes de jeu. De quoi bien se compliquer la tache pour des Marseillais dominateurs, mais en panique à chaque contre allemand. Conquérants offensivement, fébriles défensivement, les Olympiens ont réussi à revenir grâce à une volée de Guendouzi, merveilleusement servi par Mbemba. Un petit miracle, quelques minutes après une balle de break manquée d'un rien par Götze. Mais le répit a été de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com