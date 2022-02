L'OM rattrapé par Troyes sur le gong

L'OM patine encore en championnat, mais conserve sa deuxième place.

Troyes 1-1 Marseille

Cette fois, la sieste n'aura pas profité à l'OM.Trois jours seulement après avoir assuré à Qarabağ son ticket pour les huitièmes de C4, Marseille était de retour en France, ce dimanche après-midi, dans un stade de l'Aube particulièrement acquis à la cause des Olympiens. Une fois de plus, les hommes de Sampaoli ont déçu et se sont faits rattraper dans les derniers instants de la partie (1-1). Les Troyens réalisent une première demi-heure intéressante, mais sont coupés dans leur élan par un tacle absolument pas maîtrisé de Mama Baldé dans la surface. Sans hésiter, l'arbitre accorde un penalty logique aux visiteurs, propulsé pleine lucarne par Dimitri Payet. Boubacar Kamara est proche d'alourdir le score à la suite d'un coup franc (34), mais Gauthier Gallon permet aux siens de retourner aux vestiaires avec une seule longueur de retard.Le second acte repart sur un faux rythme permettant aux Marseillais de se reposer sur leur avance, l'ESTAC étant trop brouillon sur ses tentatives (47, 55). Les erreurs techniques et frappes ratées sont légion de la part des deux formations et il faut attendre la dernière minute du temps réglementaire pour que Touzghar, entré quelques instants plus tôt et laissé absolument seul dans la surface, vienne climatiser les supporters de l'OML'OM reprend malgré tout la deuxième place à Nice tandis que l'ESTAC sort de la zone rouge et repasse dix-septième.