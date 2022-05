L'OM muselé par le Feyenoord et éliminé aux portes de la finale

Dans l'obligation de remonter la défaite subie à De Kuip, l'OM n'a pas su faire face à ses objectifs ce jeudi soir au Vélodrome, mis en échec par un Feyenoord inamovible (0-0). Les Marseillais échouent donc aux portes de la finale de cette Ligue Europa Conference.

OM 0-0 Feyenoord

Entre le froid et le tiède

Difficile de faire mieux

Fatigués et impuissants. Voilà qui résume la demi-finale retour vécue par les joueurs de l'Olympique de Marseille ce jeudi soir au Vélodrome. Piégé par un Feyenoord serein et maître de son sujet, l'OM s'est heurté à un mur, incapable de faire sauter le verrou noir et jaune (0-0). De la frustration : beaucoup. Des regrets : encore plus.En observant les fumigènes embaumer le ciel marseillais au coup d'envoi, il était logique d'imaginer l'intensité et la fureur du onze phocéen accompagner celle de ses supporters. Pourtant, il n'en aura rien été. Durant 45 minutes, les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet été pris dans un faux-rythme instauré par des adversaires en place, les empêchant de se procurer de réelles occasions. Les premières situations sont ainsi à mettre au profit de Dimitri Payet. D'abord sur une frappe contrée par Marcos Senesi (10) puis sur un enroulé, du gauche, venu frôler la barre d'Ofir Marciano (21). Et puis c'est tout. Car dans la foulée, le Réunionnais en vient à se blesser sur une transversale anodine, le forçant à laisser sa place à Arkadiusz Milik (32). Avec ce changement, se sont dès lors éteintes les velléités offensives olympiennes, comme happées par la perte de leur créateur. De quoi réveiller des Rotterdamois peu inspirés jusque-là, à l'affut des erreurs rivales. À la réception d'innombrables mauvaises relances, Guus Til s'est effectivement illustré d'une belle volée, déviée in-extremis par Gerson (39), suivi de Cyriel Dessers, reprenant d'une volée l'astucieux service en retrait d'Orkun Kökçü (44).Pas plus tranchants après la pause, l'OM s'est surtout montré maladroit au moment de conclure. À l'image de Valentin Rongier, engouffré dans la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com