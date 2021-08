L'OM met Saint-Étienne au tapis

Dans un Vélodrome en ébullition, l'Olympique de Marseille a pris le meilleur face à l'AS Saint-Étienne (3-1) ce samedi soir, grâce à des buts de Matteo Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder. Une victoire - la deuxième de la saison - qui met du baume au cœur des joueurs et supporters phocéens, une semaine après le triste spectacle sur la pelouse de l'OGC Nice, et un nouveau faux pas pour l'ASSE qui court encore après sa première victoire cette saison.

Marseille 3-1 Saint-Étienne

"Vous avez agi comme des guerriers voilà ce que c'est d'être marseillais !".#OM #TeamOM #OMASSE pic.twitter.com/H71xqhDeJN -- Le Reseau Olympien (@OM_LeReseau) August 28, 2021

L'inconstance marseillaise

L'heure était aux retrouvailles. Une semaine après l'affrontement chaotique et interrompu sur la pelouse de l'Allianz Riviera contre l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille retrouvait le championnat de France à domicile, ce samedi soir, face à l'AS Saint-Étienne. Et dans un stade chauffé à bloc et acquis à la cause de ses joueurs, les Marseillais ont également retrouvé les sourires et le chemin de la victoire face à des Verts dépassés (3-1). Un succès net et sans bavure.