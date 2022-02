L'OM maîtrise Qarabağ et pose un pied en huitièmes de finale

Dans un Vélodrome dégarni, l'OM a assuré l'essentiel ce jeudi soir en venant à bout de Qarabağ (3-1). Avant le retour la semaine prochaine en Azerbaïdjan, les ouailles de Sampaoli peuvent déjà entrevoir la suite de la compétition.

Olympique de Marseille 3-1 Qarabağ FK

Arkadiusz Milik, le récidiviste

Terminée la C3, bonjour la C4. Pour son entrée dans la compétition, Marseille n'a pas pris les choses à la légère. Face à un Qarabağ joueur, les Phocéens ont longtemps maîtrisé leur copie avant de se faire peur en fin de partie. Comme à Metz le week-end dernier, Jorge Sampaoli peut notamment remercier Arkadiusz Milik, auteur d'un doublé, histoire de remettre l'église au milieu du village. Sauf tremblement de terre, l'OM devrait connaître les huitièmes de finale de cette fameuse Conférence Ligue et rejoindre le Stade rennais parmi les représentants tricolores de cette C4.Décomplexés, les visiteurs entrent tout feu tout flamme dans la partie en confisquant le ballon et assiégeant le camp olympien. Pour son retour à la compétition, Steve Mandanda a du pain sur la planche et montre à plusieurs reprises qu'il n'est pas tout à fait fini (9, 22). Doucement, mais sûrement, les Marseillais sortent la tête de l'eau en remportant la majorité des duels physiques. Les hommes de Gurbanov reculent progressivement et rendent le cuir aux locaux, de plus en plus pressants. C'est en toute fin de première période que la partie bascule pour de bon, lorsque l'inévitable Milik sort de sa boîte. À la suite d'un corner botté par De La Fuente, le Polonais s'y prend à deux reprises pour ouvrir la marque après une sortie totalement manquée de Gugeshashvili. Le premier pion pas encore digéré, Medina commet une grossière erreur de relance quelques instants plus tard et permet à Gueye de servir sur un plateau son numéro 9, qui ajuste facilement le portier géorgien. Pas l'idéal, avant d'aller prendre un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com