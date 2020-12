L'OM maîtrise Nîmes

Auteur d'un match plein de contrôle et maîtrise à Nîmes, Marseille a pu compter sur une ouverture du score de Darío Benedetto, puis sur l'expulsion d'Andrés Cubas, pour s'imposer sans sourciller (0-2) après le break de Valère Germain en fin de partie. De quoi conclure une belle semaine et confirmer une grosse série pour les Olympiens.

Nîmes 0-2 Marseille

Et si c'était la semaine du déclic sur la Canebière ? Mardi, à 23 heures, l'OM renouait avec la victoire en C1 et stoppait face à l'Olympiakos une blague qui durait depuis bien trop longtemps. Trois jours plus tard, ce vendredi, l'écurie provençale n'avait pas de doutes à dissiper - seulement un cinquième succès à aller chercher en championnat - mais Darío Benedetto avait lui un renouveau à confirmer. Après avoir retrouvé les ficelles sur penalty contre Nantes la semaine passée puis déçu en Ligue des champions, l'Argentin a enfin trouvé la faille dans le jeu pour débloquer la situation dans le Gard. Et à l'arrivée, Marseille l'emporte avec assurance (0-2) et se rapproche de Paris.Au coup d'envoi, c'est Renaud Ripart qui lance les hostilités, en allumant deux pétards mouillés lors des dix premières minutes mais c'est Dimitri Payet, à qui l'on a refilé les clés du camions dans le 4-4-2 losange d'AVB, qui vient buter sur Reynet après un petit festival (13), sur le premier coup de chaud marseillais. Marseille a beau se montrer conquérant et poser totalement le pied sur la gonfle (un gros 72% de possession en première), celui du Suédois Niclas Eliasson - encore vierge de toute réalisation en Ligue 1 - avertit Mandanda en caressant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com